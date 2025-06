Les emissions del CTR continuen estant molt per sota dels nivells legals

Les instal·lacions del Centre de Tractament de Residus (CTRASA)

Les emissions del Centre de Tractament de Residus (CTR) continuen estant molt per sota dels nivells legals i de referència nacionals i internacionals i els diferents estudis duts a terme per a avaluar el possible impacte de la instal·lació en l’entorn mostren que no es pot determinar una influència de la seva activitat en l’entorn. Aquestes són les principals conclusions a les que ha arribat la Comissió d’Informació i Vigilància del CTR, que s’ha reunit aquest dimarts sota la presidència del ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, en la qual s’han presentat els resultats dels plans de vigilància corresponents al 2024.

D’altra banda, s’ha informat del balanç d’activitat del centre. Durant el 2024 s’han valoritzat 50.878 tones de residus, que han permès injectar a la xarxa de FEDA 15.821 MWh d’energia elèctrica (a més dels 4.786 MWh que s’han fet servir per a l’autoconsum de la infraestructura). Així doncs, l’electricitat produïda per CTRASA i injectada a la xarxa elèctrica de FEDA ha suposat, al 2024, el 12% de la producció nacional.

D’altra banda, s’han aprofitat 15.772 MWh d’energia tèrmica que s’han distribuït a través de la xarxa de calor de FEDA Ecoterm a Andorra la Vella. Aquesta energia que es recupera gràcies a les xarxes de calor, ha permès distribuir l’equivalent al consum de 1.674 llars.

La Comissió d’Informació i Vigilància té com a missió recollir informació sobre la quantitat i la qualitat dels residus tractats i sobre qualsevol incidència en el funcionament normal del Centre de Tractament Tèrmic de Residus, així com dels plans de control i vigilància i proposar les mesures correctores que es considerin necessàries. A més, té l’objectiu de promoure la informació als ciutadans en relació als impactes sobre la salut pública i el medi ambient de la instal·lació. Es pot consultar informació detallada a la web: https://www.vigilanciatractamentresidus.ad/ca.

La comissió compta, a més de la presidència del ministre titular de Medi Ambient, amb la participació de representants del Ministeri de Salut, del Comú d’Andorra la Vella i dels cònsols, així com de les associacions de defensa del medi ambient i de veïns de la zona.