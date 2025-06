Cultura signa un conveni de col·laboració amb la Institució de les Lletres Catalanes

Joan-Marc Joval i Eduard Escoffet (SFGA)

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha signat un conveni de col·laboració amb la Institució de les Lletres Catalanes, amb l’objectiu de contribuir a la promoció dels autors andorrans fora de les fronteres del Principat. L’acord també té com a finalitat desenvolupar programes de cooperació amb institucions i entitats per al foment i la difusió culturals, així com organitzar activitats de promoció en qualsevol de les seves manifestacions, tant nacionalment com internacional.

El conveni ha estat signat aquest matí de dimarts, a Encamp, pel director del Departament de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, i pel director de la Institució de les Lletres Catalanes, Eduard Escoffet.

Aquest acord de col·laboració s’alinea amb el Pla estratègic de la cultura, presentat l’any 2023, que incloïa, entre altres, línies de treball orientades al foment de la lectura i de la literatura andorrana, el suport institucional per a la projecció internacional de la literatura i dels escriptors del país, així com el reforç de les relacions amb organismes internacionals i la promoció d’accions de col·laboració i d’intercanvi amb altres estats i territoris.

La Institució de les Lletres Catalanes és l’organisme encarregat, entre d’altres, de promoure la presència pública, el coneixement i la difusió de la literatura catalana, la clàssica i l’actual, i la de promoure espais d’intercanvi i la relació entre els escriptors en llengua catalana de tot el domini lingüístic.