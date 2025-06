La FACC tindrà per primer cop tres representants a la Copa del Món

Mònica Doria, Laura Pellicer i Cerni Cairat (FACC)

La Federació Andorrana de Canoa i Caiac (FACC) tindrà tres representants a les proves de Copa del Món. Així s’ha detallat en l’acte de presentació que s’ha dut a terme aquesta tarda de dimarts a Sant Julià de Lòria i que ha comptat amb la presència del cònsol major de la parròquia, Cerni Cairat. Així, Mònica Doria, Laura Pellicer i Nil Checa competiran aquest cap de setmana a la primera prova del calendari que es disputa a la Seu d’Urgell i, per primera ocasió, hi haurà dues representants femenines i un de masculí en la màxima competició internacional de piragüisme.

Mònica Doria –que arriba com a campiona d’Europa a la cita– participarà enguany a les cinc proves del calendari, un fet que també és inèdit per a la tricolor. Per la seva banda, Laura Pellicer participarà a la prova de la Seu i de Pau, tal com succeirà amb Nil Checa que debutarà tot i ser júnior.

“Tinc moltes ganes de competir, per a nosaltres és com competir a casa perquè tens a la família i a la gent a casa i sempre és especial” ha destacat Doria que ha afegit que “volem tornar a guanyar, però aquí estan ja no les millors d’Europa sinó les millors del món, serà difícil però ho donarem tot perquè ja hem demostrat que ho podem fer”.

Per la seva banda, Laura Pellicer ha destacat que “l’objectiu és seguir amb les bones sensacions de París i representar al país de la millor manera possible; estar a les finals seria un gran èxit”.

Per la seva banda, el cònsol, Cerni Cairat, ha volgut mostrar el suport de la parròquia a les dues esportistes lauredianes i ha destacat “l’exemple que sou per als joves del país i de la parròquia”.





Les dues primeres proves, “a casa”

Enguany, el calendari de la Copa del món començarà amb dos canals molt coneguts per als palistes de la FACC. La Seu i Pau seran les dues primeres cites abans de viatjar a Praga. Ja a l’agost es disputarà la prova de Tacen i la Copa del món culminarà amb la final (que puntua doble) a Augsburg.





El calendari complet de la Copa del món és el següent:

Copa del Món 1

Ubicació: La Seu d’Urgell, Espanya. Dates: 5-8 de juny

Copa del Món 2

Ubicació: Pau, França. Dates: 12-15 de juny

Copa del Món 3

Ubicació: Praga, Txèquia. Dates: 26-29 de juny

Copa del Món 4

Ubicació: Tacen, Eslovènia. Dates: 28-31 d’agost

Copa del Món 5

Ubicació: Augsburg, Alemanya. Dates: 4-7 de setembre





Els horaris de la Copa del Món de la Seu d’Urgell són els següents:

Divendres, 6 de juny:

11.30h – Caiac Femení – Heats

12.30h – Caiac Masculí – Heats

15.04h – Caiac Femení – Final

15.47h – Caiac Masculí – Final

Dissabte, 7 de juny:

11.00h – Canoa Femení – Heats

11.50h – Canoa Masculí – Heats

14.04h – Canoa Femení – Final

14.47h – Canoa Masculí – Final

Diumenge, 8 de juny:

10.00h – Caiac-Cross Femení – Individual

10.59h – Caiac-Cross Masculí – Individual

14.00h – Caiac-Cross Femení – Eliminatòries

14.24h – Caiac-Cross Masculí – Eliminatòries

15.04h – Caiac-Cross Femení – Fase Final

15.23h – Caiac-Cross Masculí – Fase Final