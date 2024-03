Les declaracions després de la gesta de Joan Verdú

Imatges: FAE

L’esquiador del Principat, Joan Verdú, ha mostrat tota la seva enorme qualitat a les Finals de la Copa del Món de gegant de Saalbach (Àustria). L’andorrà ha acabat segon al gegant que tanca la temporada del circuit mundial. És el seu segon podi de la temporada, i millora el primer, quan va ser tercer a Val d’Isère. Joan Verdú ha fet avui dissabte, 16 de març -data per a la història- una cursa extraordinària. A la primera mànega ha acabat 5è a només 0.33 de les posicions de podi. A la segona, s’ha marcat una mànega molt intel·ligent que l’ha deixat líder de la cursa quan faltaven quatre esquiadors per baixar.

Finalment, Verdú ha estat segon, una vegada l’havia millorat el crono el suís Loic Meillard, que ha guanyat amb 2.36.27, pels 2.36.98 (+0.71) de l’andorrà. Tercer ha acabat el també suís Thomas Tumler, amb 2.37.06, a 0.79. Marco Odermatt, el suís totpoderós que s’ha imposat a la general de gegant, no acabava la segona mànega i Verdú se n’aprofitava i confirmava la històrica segona posició.





La “bogeria” de Joan Verdú

“Bogeria és la paraula. Estic en shock”, deia l’exitós esquiador andorrà. “Pensant en l’últim mes que he passat, completament boig, amb mil dubtes, mil incògnites, saltant-me tres de les últimes curses de la Copa del Món, quasi dues setmanes al llit sense poder pràcticament moure’m pel meu disc herniat… Tot el que he fet avui no té cap tipus d’explicació. Estic en shock i a la vegada molt agraït amb tota la gent que ha estat al meu costat ben a prop, donant-me tot el suport i tota l’energia que necessitava. El que hem fet no té cap explicació, és una autèntica bogeria”.

“Després de la primera mànega, que ha estat boníssima, ja em coneixeu i sabíeu que aniria amb el ganivet a la segona. No m’importava res més que somiar ben alt, i així ho he fet. Una segona mànega èpica, condicions difícils. Molt difícil d’esquiar aquest tipus de neu, has de ser sensible perquè està salada la neu i és un feeling especial que no estem acostumats a esquiar-ho, i poder fer aquesta segona mànega, fer segon, el meu millor resultat, un altre podi en aquesta temporada d’alts i baixos però tan, tan èpica, és una absoluta bogeria. Demostrem que estem al nivell dels millors cada dia, i això no té preu. Un cop més, gràcies a tots”.





Pepi Pintat reivindica tota la feina feta i “més ajuts” amb aquest resultat històric

Pepi Pintat, el president de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) no amagava que, aquest, “és un resultat sense precedents, històric, extraordinari i que demostra el grandíssim nivell del Joan i de tot l’equip. Per a nosaltres és una mostra de tot el treball que s’ha fet per a intentar ser millors cada dia, però també aquest resultat és per a nosaltres una reivindicació, un crit que volem aixecar per a deixar ben clar que tota aquesta feina, tot aquest esforç, no es pot fer sense un gran pressupost. Necessitem suport si volem continuar així, perquè això és el més alt nivell i, amb el Joan tenim la prova de què es pot arribar, però que fer-ho costa i molt. És una alegria enorme per a nosaltres viure aquest moment, i felicito personalment al Joan i a tot l’equip per aquest segon podi a la Copa del Món”.





Imatges: FAE