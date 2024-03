L’esquiadora andorrana, Carla Mijares, en una imatge d’arxiu (Origami / Oscar Rius- ARXIU)

L’esquiadora del Principat, Carla Mijares, avui dissabte, 16 de març, no ha pogut completar l’eslàlom de la Copa d’Europa que es disputava a Hafjell, a Noruega. La corredora andorrana no ha acabat la primera mànega, quan estava lluitant per entrar entre les 30 millors.

Al primer sector, Mijares, marcava +0.88 en la 39a posició, però després se n’anava als +1.25 en la 50a plaça al segon sector, abans de quedar fora de cursa en no poder completar la baixada que estava disputant.