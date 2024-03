El BC Andorra, un voler i no poder contra el Tenerife (66-79)

Imatge del BC Andorra 66 Tenerife 79 (acb Photo / D. Catalán)

Nova derrota del BC Andorra al Pavelló del Govern, ara contra el Lenovo Tenerife (66-79). L’equip del Principat ha tornat a “regalar” el primer quart amb un començament força dolent, on els de Txus Vidorreta s’han escapat amb un 2-14 en el marcador. Entre l’entrada de Jean Montero i la bona connexió amb Felipe dos Anjos han aconseguit mig arreglar el marcador fins al 18-23 al final del primer quart.

El Lenovo Tenerife ha sabut mantenir el coixí de punts en el marcador durant tot el partit gràcies a una molt bona defensa. En el segon quart, l’equip andorrà tan sols ha estat capaç d’anotar 9 punts i s’ha arribat al descans amb un 27-40 a favor dels illencs.

A la sortida del descans, ha seguit la tònica de la primera part, els de Natxo Lezkano amb moltes dificultats per a anotar i l’extricolor Giorgi Shermadini sabent jugar perfectament amb la distància agafada en el primer quart. Ni els intents de Tyson Pérez, Marin Maric i Stan Okoye, que avui reapareixia, han pogut fer res davant la gran direcció de joc de Marcelinho Huertas, amb 14 punts; l’encert de Kile Guy, amb 17 punts; i sobretot de l’exAndorra Giorgi Shermadini que amb 23 punts i 10 rebots amb un 37 de valoració s’ha coronat com a MVP del partit i, molt probablement, millor jugador de tota la jornada ACB, per a acabar el matx amb el 66-79 final a favor de l’equip canari.

El proper partit del BC Andorra tornarà a ser a casa, contra el Casademont Zaragoza, a les 20:45 hores del dissabte, 23 de març, una molt bona oportunitat per a garantir-se la permanència a la Lliga ACB.





Anotadors BC Andorra: Tyson Pérez (13), Rafa Luz (2), Jerrick Harding (6), Stan Okoye (12), Marin Maric (12), Mihajlo Andric (3), Jean Montero (7), Tobias Borg (5), Nacho Llovet (0), Felipe dos Anjos (4), Alexander Madsen (0), Adam Somogyi (2).

Anotadors Tenerife: Marcelinho Huertas (14), Kyle Guy (17), Joan Sastre (7), Giorgi Shermadini (23), Aaron Doornekamp (0), Jaime Fernández (4), Bruno Fitipaldo (5), Sasu Salin (0), Tim Abromaitis (0),

Earl Cook (4), Fran Guerra (5).