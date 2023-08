Les croquetes no són patrimoni exclusiu ni d’Espanya ni de França

Unes croquetes (freepik)

L’obrador familiar de croquetes gourmet, croquetasricas.com, ha analitzat quines croquetes es mengen fora de l’Estat espanyol de manera recurrent. Sembla que les croquetes es van crear a Espanya, però no va ser així (aquestes van arribar a finals del segle XIX). En realitat, el seu origen és francès i hi ha diverses històries sobre el seu creador. Tot i que erròniament molta gent creu que només es mengen croquetes al país veí del sud, realment hi ha moltes varietats diferents del mateix concepte de producte en funció del país que es tracti.

Les croquetes a la resta d’Europa

França:

Al país bressol del naixement de les croquetes, a França, normalment, es mengen dues varietats: “Croquettes de fromage” (les de formatge emmental o gruyère) i les “Croquettes de pomme de terre” (les de patata barrejades amb pernil o formatge).





Espanya:

Tot i no ser el bressol de les croquetes, sí que és veritat que Espanya és, possiblement, el país que més a evolucionat aquest producte, S’hi poden trobar gran varietat de croquetes: ceps (o bolets en general), pernil, carn d’olla, de pollastre, de bacallà, de sípia i calamar, de “txuletón” i, així, una llista ben llarga.





Andorra:

El Principat té la sort de comptar amb una gran tradició gastronòmica i amb cuiners que han “mimat” la cuina de muntanya. A més, si s’hi afegeix les influències per la proximitat de França i Espanya, això fa que Andorra pugui presumir de comptar amb establiments que elaboren molt bones croquetes. A destacar les de carn d’olla, les de ceps i les de pollastre rostit, entre moltes altres varietats.





Països Baixos:

A les croquetes se les coneix amb el nom de “kroket” i el seu farcit clàssic destaca per tenir una barreja de carn de vedella picada, beixamel i espècies (nou moscada, pebre i herbes). Tenen forma allargada normalment. Un altre plat tradicional és el “broodje kroket” que seria com una croqueta servida en entrepà amb mostassa. Destacar que agraden tant que es venen també en màquines de vending (automatiek).





Itàlia:

A Itàlia es mengen croquetes de puré de patata (crocchette), una especialitat dins de la regió de Sicília, però que també es menja en altres parts del país. Una altra variant consumida és l’arancina, unes croquetes d’arròs en forma de bola i farcides d’ingredients diferents com carn ragú, pèsols, mozzarella o formatge.





Portugal:

La croqueta més típica de Portugal seria el “Bolinho de bacalhau”, unes croquetes elaborades amb un bon bacallà esqueixat, patata i ceba. Són delicioses!





Croquetes en altres països europeus:

A Alemanya hi ha les Kartoffelkroketten, croquetes de patata, generalment servides como acompanyament en les menjades del dia. A Bèlgica fan les Garnaalkroketten, croquetes de gamba petita farcida d’una barreja de gambeta, beixamel i herbes.

A Grècia, l’especialitat són les Keftedakia, unes croquetes de carn picada i espècies. Pel que fa a Polònia, allà fan les Krokiety, croquetes de pa ratllat farcides de col, bolets, carn o formatge. A Dinamarca elaboren les Kartoffelkroket, unes croquetes de patata farcides amb carn de porc o pollastre.

A Suècia cuinen les Kroket, unes croquetes que estan farcides a base de carn de porc o vedella. A Turquia cal tenir en compte que el país està a cavall entre Europa i l’Àsia. Allà hi fan sobretot les Patates kroket: croquetes de patata farcides de carn de vedella o de pollastre i, també, les Mantar kroket, elaborades amb xampinyons i formatge.

A més, no tan sols es fan croquetes a Europa, a molts països asiàtics tenen les seves pròpies especialitats, com parra també arreu del continent americà, a l’Àfrica i a Oceania.