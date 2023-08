Prats i Sansor, punt clau per a travessar el Pirineu durant l’última glaciació

Arqueòlegs de la UB durant les excavacions al jaciment de Montlleó (RàdioSeu)

Una intervenció que s’ha fet, recentment, al jaciment arqueològic de Montlleó, al municipi cerdà de Prats i Sansor, ha permès datar les restes que s’han trobat en l’era de la darrera glaciació, fa uns 23.000 anys. Així ho ha asseverat l’equip d’arqueòlegs del Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP) de la Universitat de Barcelona, en un treball de camp que han dut a terme fins a finals de juliol.

Segons l’equip d’investigadors, en les tasques de treball d’aquest jaciment a l’aire lliure del paleolític superior, situat en un turó sobre la plana, també han trobat eines de pedra i malacologia que evidencien que Montlleó era un punt clau en la travessa dels Pirineus durant aquest període.

L’equip del SERP, integrat per 11 estudiants i graduats en Arqueologia de la UB, i sota la direcció dels investigadors Marta Sánchez de la Torre, Cynthia Belén González i Xavier Mangado Llach, va recuperar força eines lítiques característiques de període solutrià (una fase escassament identificada a Catalunya), juntament amb més d’una trentena de restes malacològiques de petxines i cargols marins emprats en l’abillament personal.





No hi havia construccions com les del Castellot

​​​​​​Montlleó va ser ocupat per una tribu de caçadors-recol·lectors nòmades, que hi van desenvolupar diverses activitats, com ara esquarterar animals de caça o elaborar eines de pedra, d’os o de banya. A diferència del jaciment del Castellot de Bolvir, situat a l’altre costat de la plana cerdana, a Montlleó no s’hi va fer cap construcció, ja que en aquella època de la prehistòria només s’hi aixecaven cabanes desmuntables. Tot i això, analitzant les restes, es poden diferenciar els espais segons la seva funció.

​​​​​Els treballs els ha finançat el Projecte quadriennal del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i té el suport de l’Ajuntament de Prats i Sansor.