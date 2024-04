Andorra Endavant vol complementar l’informe jurídic Gide amb un estudi econòmic i social exhaustiu sobre l’Acord amb la UE

Les membres del grup parlamentari Andorra Endavant, Noemí Amador, Carine Montaner i Marc Monteagudo (Consell General)

El grup parlamentari Andorra Endavant ha pres la decisió de complementar l’estudi d’impacte jurídic del bufet d’advocats Gide amb un estudi socioeconòmic realitzat per “un gabinet d’economistes de renom internacional”. Aquesta decisió reflecteix el compromís continu del grup parlamentari amb el poble andorrà per una presa de decisió informada i completa en relació amb l’Acord d’Associació d’Andorra amb la Unió Europea.

Després de la presentació de l’estudi d’impacte jurídic de Gide, “Andorra Endavant va més enllà en l’anàlisi de les implicacions socioeconòmiques de l’acord. Per això, s’ha decidit encarregar una nova fase d’estudi que abordi aquest aspecte fonamental de manera exhaustiva”, assenyalen des de la formació política.

Aquest estudi socioeconòmic -segons Andorra Endavant- “es basarà en la consulta d’un ampli ventall d’actors econòmics i socials del Principat. Mitjançant la participació activa d’empreses, professionals i representants de diferents sectors de l’economia andorrana, es buscarà proporcionar una visió completa de les repercussions potencials de l’Acord d’associació”.

Els resultats d’aquest estudi tindran com a objectiu “ajudar a aclarir les incerteses que envolten l’Acord, especialment en el que fa referència a l’economia, l’ocupació i el benestar dels ciutadans andorrans i residents actuals”. Es preveu que aquesta informació sigui essencial per als empresaris i per als actors socials, ja que “contribuirà a una presa de decisions més informada i orientada sobre els beneficis i pèrdues que se’n derivin de l’Acord d’associació amb la UE”.

Amb aquesta decisió, “Andorra Endavant reafirma el seu compromís d’informació neutral referent a l’Acord d’associació amb la UE, assegurant-se que es considerin tots els aspectes rellevants per al futur del Principat.