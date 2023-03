La Universitat de la Natura, zoo refugi d’animals salvatges del Pirineu

Vídeo: Zoo del Pirineu

El Zoo del Pirineu està concebut com a un centre refugi, en el qual, s’acullen i rescaten animals salvatges del territori. Els que poden tornar a la natura s’alliberen i, els que tenen lesions o afectacions permanents, es queden a viure a les instal·lacions. Això, també permet que es pugui mostrar als visitants com evitar futurs accidents. Així mateix, el Zoo del Pirineu està desenvolupant projectes de cria i reintroducció de fauna salvatge. A la vegada, treballa amb centres d’ensenyament per a fer arribar tota aquesta informació al jovent, per a crear consciència a les noves generacions.

El propòsit d’aquest refugi és donar a conèixer la fauna autòctona, així com educar la població sobre les necessitats i característiques dels animals salvatges i, també, ensenyar a tractar-los correctament i a entendre’ls millor. De fet, el Zoo del Pirineu està posant en marxa un nou projecte, la “Universitat de la Natura”, que té com a objectiu brindar formació de qualitat i assequible a totes aquelles persones que s’interessen o que treballen amb animals, sobretot salvatges.

Una altra activitat recentment començada és un curs pràctic de veterinària que permetrà a estudiants i altres col·lectius interessats a agafar experiència pràctica en un àmbit poc treballat. “Hi ha tanta demanda que tot sovint, el centre, n’ha d’oferir dos, un en dissabte i l’altre en diumenge”.

Malauradament, l’any 2022 va portar un descens important de visitants, cosa que ha afectat l’economia del refugi d’animals i va arribar un moment que, fins i tot, es va plantejar el seu tancament. Per sort, el centre s’ha pogut recuperar una mica i ja pensa en clau de futur, explorant noves vies de promoció i de creixement d’un projecte que té, com a únics beneficiaris directes, als seus animals d’acollida. El Zoo del Pirineu vol fer descobrir la fauna salvatge d’una manera diferent, divertida i molt propera.

D’altra banda, destaca el fet que tot el que es recapta en concepte de visites que reben les instal·lacions va destinat a la cura i manutenció de les diferents espècies que allà s’hi troben. L’atenció veterinària, la seva alimentació i el continuat manteniment del centre, entre d’altres, comporten unes despeses que no sempre són fàcils d’assumir.

Malgrat les dificultats, els responsables del Zoo del Pirineu mantenen amb fermesa els seus objectius inicials: la salvaguarda de la fauna que necessita de la seva atenció i, també, contribuir de forma pedagògica aportant coneixements a la població.

Els gestors del refugi “pensem que l’educació (també sobre animals) no hauria de ser un privilegi, sinó un dret per a totes les persones”. El centre vol contribuir a aquesta pedagogia creant consciència en la societat d’una manera totalment innovadora.

El Zoo del Pirineu o, millor dit, la “Universitat de la Natura”, com denominen al centre els seus responsables, es troba al terme de l’entitat municipal descentralitzada (EMD) d’Odèn (Cambrils), al Solsonès. En endavant, els lectors de Fòrum.ad podran conèixer de primera mà, un cop a la setmana, l’actualitat del refugi d’animals gràcies a una col·laboració entre ambdues parts. Sempre, en benefici de la fauna i flora del nostre Pirineu.