L’Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut està definint els protocols a activar en cas de sospita de pneumònia associada al nou coronavirus (Xina) tal com defineix l’Organització Mundial de la Salut. Així, les autoritats sanitàries estan protocol·litzant les actuacions davant la sospita d’algun cas, que determinen que cal aplicar mesures preventives com més aviat millor.

D’aquesta manera, els centres sanitaris han d’aplicar les mesures de control per aïllar els casos amb una elevada sospita diagnòstica (pacients amb antecedents de viatges a la Xina) de la resta d’usuaris. De la mateixa manera, també es tindran en compte les mesures estàndard de prevenció per a tots els pacients i s’implementaran accions preventives addicionals en els casos sospitosos. Així mateix, els professionals i centres de salut hauran de notificar a les autoritats sanitàries les sospites d’un eventual cas.

Amb la informació actual disponible, l’OMS no fa cap restricció de viatge ni de comerç a la Xina. No obstant això, les autoritats sanitàries estan en contacte permanent amb l’organisme internacional per anar actualitzant els protocols. Durant els pròxims dies es preveuen reunions tècniques amb el membres del Consell Assessor de la Patologia Infecciosa, del Grup d’Infecció Nosocomial i Comunitària del SAAS, juntament amb l’Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut, per actualitzar els protocols de resposta davant una sospita d’un possible cas.