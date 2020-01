La Copa del Món d’Esquí de Muntanya ha tornat a Andorra. Arinsal acull des d’aquest divendres més d’un centenar de corredors provinents de 12 països, que competiran en les dues proves de Comapedrosa Andorra: la Individual Race i la Vertical Race. Aquest divendres a la tarda s’ha celebrat la cerimònia d’inauguració al telecabina d’Arinsal, que amb xocolata calenta i coca per tothom, ha servit per impregnar el poble d’Arinsal de l’ambient de la Copa del Món.

Aquest dissabte se celebra la primera de les dues proves de Comapedrosa Andorra: la Individual Race. Aquesta cursa comptarà amb 109 participants, els quals han aprofitat la jornada per fer els primers entrenaments de presa de contacte sobre el terreny. El comitè organitzador va decidir dijous modificar el recorregut de la cursa, ja que les darreres nevades han impossibilitat mantenir l’itinerari previst. Així, en comptes d’arribar al cim del Comapedrosa, la Individual assolirà el Pic Negre passant pel Pic de la Capa. La prova començarà dissabte a les 10 del matí amb la sortida dels corredors de la categoria Sènior Masculí. Diumenge, la Vertical Race tancarà l’etapa andorrana de la Copa del Món en una prova que comptarà amb 121 participants. Aquesta cursa es desenvolupa íntegrament dins de pista, per la qual cosa no s’ha hagut de modificar la seva ruta tot i les intenses nevades.

POSSIBILITAT DE NEU A LA INDIVIDUAL

Les previsions meteorològiques per a aquest cap de setmana són favorables per a la celebració de la competició. Dissabte s’espera que hi hagi alguns núvols al cim de les muntanyes que podrien provocar algunes lleugeres precipitacions en forma de neu a partir de 1.300 metres, però sense comprometre el transcurs de la prova. El vent bufarà des del sud-oest amb ratxes d’entre 30 i 40 km/h i durant tot el dia les temperatures estaran per sota dels 0º a partir de 2.500 metres.

Diumenge es preveu que hi hagi núvols al matí, però de moment no s’esperen precipitacions. Les temperatures seran semblants a les de dissabte i el vent bufarà amb menys intensitat, amb ratxes d’entre 10 i 15 km/h.