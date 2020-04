Les administracions revisen els pressupostos arran de la crisi del coronavirus

La crisi sanitària ha fet que tots els esforços de les administracions estiguin centrats en resoldre, en primer lloc, les qüestions relacionades amb la salut i, en segon terme, en donar resposta a les problemàtiques econòmiques i socials que se’n pugui derivar. Això fa que el plantejament que havien fet a inicis d’any tant els set comuns com el Govern en matèria pressupostària s’hagin de redefinir. En aquest sentit, el Govern ja va anunciar que es reformularia el pressupost amb la intenció de reduir la inversió en 17 milions i també la despesa de funcionament en set. Els comuns, al seu torn, també han començat a fer aquesta feina per determinar on es pot contenir la despesa.

Així, corporacions que feia escassament uns dies que havien donat el vistiplau al pressupost, com és el cas de Sant Julià de Lòria, treballen per redefinir els números i veure quines inversions es poden deixar per més endavant. El que tenen clar, tal com asseguren des de la corporació comunal, és que ni el dipòsit que es preveu a Nagol ni la deixalleria i el magatzems comunals seran prescindibles. Destaquen que es consideren inversions necessàries i en aquest sentit recorden que el magatzem i de la deixalleria, que es trobaven a la Portalada, estan ara en unes instal·lacions a precari i cal que comptin amb unes instal·lacions més adequades.

També comuns com Andorra la Vella, Ordino i Encamp treballen en la revisió dels pressupostos amb la intenció de veure quines inversions es podrien posposar per a més endavant. Des d’Andorra la Vella, per exemple, expliquen que es preveu que “en poques setmanes” es pugui tenir ja enllestida la revisió d’aquest pressupost. Cal recordar que en el cas de la capital abans que s’aturés l’activitat arran de la crisi sanitària ja s’havia adjudicat la reconstrucció i rehabilitació del Centre esportiu dels Serradells, amb la intenció que pogués estar acabat la primervera de l’any que ve, un termini que de ben segur s’allargarà.