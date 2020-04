Gairebé 600 inscrits al registre de persones acomiadades

El registre d’acomiadaments que va activar l’executiu perquè aquelles persones que haguessin perdut la feina s’hi inscriguessin tenen ara com ara 598 inscrits, tal com ha detallat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, que ha concretat que 176 d’aquestes persones tenien un contracte indefinit i la resta eren altres tipologies com contractes de temporada (262).

Gallardo ha donat aquestes xifres en la roda de premsa que ha ofert juntament amb el cap de Govern, Xavier Espot, un cop el Consell General ha donat el vistiplau a la llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. Precisament, en aquesta roda de premsa han volgut detallar les mesures que s’inclouen en la llei i especialment aquelles novetats que es deriven del treball en comissió. D’aquesta manera, han volgut incidir en el fet que els autònoms que es trobin en les franges de cotització d’entre el 50% i el 100% percebran una ajuda de 1.083 euros mentre tinguin l’activitat suspesa i han recordat que a més s’ha incorporat una altra ajuda de 541 euros per a aquells que cotitzen al 25%. En els dos casos, han reiterat, les ajudes es podran percebre més enllà de la represa de l’activitat, de fet fins que continuïn les dificultats econòmiques o bé fins que ho decreti el Govern.

Una altra de les novetats incloses en el redactat respecte del text inicial que han volgut recordar Espot i Gallardo és el fet que autònoms i treballadors puguin gaudir de la carència dels préstecs hipotecaris i també per la compra d’un vehicle. Han subratllat que aquesta llei suposa un nou paquet de mesures econòmiques i socials que tenen com a principal “objectiu” “protegir i preservar els llocs de treball”.

D’altra banda, el cap de Govern ha detallat que les guardes d’infants que es posaran en marxa la setmana vinent per ajudar aquelles famílies que tenen un fill menor de 14 anys a càrrec ja ha rebut 40 peticions en només 24 hores i que ara s’estan analitzant ja que sembla que algunes no s’adiuen a les condició que cal complir que és que la família hagi de començar a treballar la setmana vinent. Espot ha garantit que es compliran les mesures de seguretat sanitària recomanades i adaptades “a la realitat” de nens petits i d’una activitat educativa que, ha volgut incidir, no substitueix l’escola sinó que és un complement. Aquest servei es durà a terme amb col·laboradors educatius i personal del ministeri d’Educació, ja que tal com ha explicat Espot els docents treballen telemàticament.

Quant a l’ajut per a les famílies que es troben amb un fill o una persona amb discapacitat a càrrec i que en el primer paquet de mesures era del salari que tinguessin i en aquest segon paquet de mesures que entrarà en vigor a finals de mes o principis del mes de maig serà del salari mínim, Espot ha negat que hi hagi retard en el pagament i ha recordat que el reglament que estipula aquestes ajudes ha estat aprovat recentment i que amb la “màxima celeritat” es donarà resposta a les demandes presentades.

A l’últim, i sobre la plataforma per apuntar-se per als testos de la Covid-19, Espot ha destacat que ja s’han fet més de 20.000 sol·licituds i que ara s’analitzaran ja que sembla que no només són a títol individual sinó com a unitats familiars, la qual cosa fa que la xifra sigui, de ben segur, més elevada.