Els beneficis de consumir fibra

La fibra és un nutrient clau per a mantenir la salut digestiva. Es defineix com a hidrat de carboni resistent a la digestió i absorció, que en arribar al còlon és fermentat per bacteris, és a dir, la nostra flora intestinal. T’expliquem alguns dels beneficis de consumir fibra i com això puja les teves defenses i et fa baixar de pes.

Les recomanacions d’ingestió de fibra diària depenen de l’edat. Per a cobrir el requeriment diari de fibra tant en quantitat com amb varietat, s’ha d’incloure als següents grups cereals (civada, sègol, blat) i derivats amb alta aportació de fibra, verdures, fruites, lleguminoses i oleaginoses (festucs, ametlles, llinosa, entre altres).

Pel que fa als beneficis de consumir fibra, aquesta afavoreix una adequada flora intestinal i, en fer això, estem afavorint que la flora intestinal més benèfica realitzi les seves funcions de manera òptima, amb el que tindrem una millor protecció cap a microorganismes que potencialment poguessin emmalaltir-nos, no sols en el tracte digestiu sinó fins i tot fora d’aquesta, ja que una de les principals funcions que té la flora intestinal és capacitar i regular el funcionament del sistema immune o sistema de defensa.

A més, la fibra afavoreix que altres funcions com la síntesi de vitamines, la regulació d’electròlits i el processament d’altres aliments es faci de manera adequada. A més, és important esmentar que a través de la fermentació la fibra eventualment s’aporta energia. Per això, una bona quantitat de fibra en el context d’una alimentació balancejada diversa, afavoreix una adequada salut digestiva i per tant la salut en general.

Un altre benefici és que pot ajudar a prevenir el guany de pes, l’acumulació de greix visceral i l’obesitat. Les dietes amb alt contingut de fibra són típicament més baixes en greix i menor densitat energètica, i per això són útils per a mantenir un pes corporal saludable.

