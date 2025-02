El Pas: El Comú d’Encamp presenta el projecte de remodelació de l’avinguda d’Encamp

Reunió informativa al Pas per a explicar la remodelació de l’avinguda d’Encamp (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ha presentat el projecte de remodelació de l’avinguda d’Encamp del Pas de la Casa en el marc de dues reunions informatives on els ciutadans han pogut conèixer de primera mà els detalls del projecte i han pogut veure diferents imatges de simulacions dels principals canvis previstos en aquesta zona. La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que la remodelació de l’avinguda és una de les accions incloses en el Pla d’Inversions de la nova concessió del domini esquiable i per tant, SAETDE finançarà fins a 3,5 milions d’euros de l’avinguda d’Encamp, tal i com estava previst en el contracte de concessió. En el marc d’aquest projecte es remodelarà també part del carrer Bearn i el baixador del carrer de l’Abeurador.

Mas ha explicat que “és una de les reformes més importants del Pas de la Casa tenint en compte la importància que té el peu de pistes per a tota la vila”. Durant les dues reunions realitzades, s’ha detallat les principals actuacions que es realitzaran, entre les quals: la refecció de tots els serveis bàsics, la millora de l’accessibilitat eliminant les barreres arquitectòniques per a accedir a les arcades i, per tant, garantir l’accessibilitat als edificis.

També hi haurà la col·locació del nou mobiliari, enllumenat, punts de recollida de residus intel·ligents, càmeres de videovigilància i un esforç per a l’homogeneització de les terrasses. Hi haurà un increment de la cota del carrer que permetrà anivellar l’accés a pistes amb la zona comercial i de restauració de la mateixa avinguda.

Des del Comú s’ha explicat les diferents mesures que s’emprendran per a facilitar el canvi de les terrasses als establiments de la zona per tal de tenir-les a punt quan finalitzin les obres el 2026, entre les quals permisos d’ocupació de més llarga durada i bonificacions de la taxa d’ocupació, entre d’altres.

Les obres de remodelació començaran a partir de la primavera de 2025 i es desenvoluparan en dues fases, una aquest any, i la segona fase serà la primavera de 2026, tenint en compte les dificultats de treballar a l’aire lliure a l’hivern al Pas de la Casa.

Accés a la presentació.