L’equip nacional masculí i l’EEBE U19 al complet, a les FIS de Baqueira del cap de setmana

Eric Ebri, Àlvar Calvo, Pirmin Estruga i Marc Fernández, abans d’un entrenament. Foto: FAE

Dissabte i diumenge, l’estació espanyola de Baqueira acull un gegant i un eslàlom FIS tant en categoria masculina com femenina. La FAE hi serà present amb tot l’equip nacional masculí i tot el grup EEBE U19, que connectarà amb les FIS d’Espot el pròxim dilluns i el dimarts. Aquest dissabte es disputa el gegant tant en homes com en dones. En homes serà al “portilló” l’equip nacional masculí al complet, amb Àlex Rius, Xavier Cornella, Bartumeu Gabriel, Àlvar Calvo, Pirmin Estruga, Èric Ebri i Marc Fernández, a més de Pere Cornella, que també hi correrà.

A més, l’EEBE U19 també hi serà present tant en homes com en dones, amb tot el grup al complet: Isabella Pérez, Ainhoa Piccino, Jan Visa, Eric Mitjana, Jordi Rogel, Marcel Pérez, Salvador Cornella, Marti Llort i Carlos Salinas.





El 23 i 24 de desembre, a Espot

Així mateix, tant l’equip nacional com l’EEBE U16 competirà dilluns 23 i dimarts 24 a les curses FIS d’Espot, on només es competirà en eslàlom.