5.000 estels elaborats per l’Escola Vedruna il·luminen l’Hospital de Cerdanya per Nadal

Iniciativa solidària per Nadal a l’Hospital de Cerdanya (RàdioSeu)

L’Hospital de Cerdanya ha viscut aquesta setmana la presentació del projecte “El Pont dels Desitjos”, una decoració nadalenca que ha emplenat de color els espais hospitalaris per a simbolitzar “la força, l’esperança i la solidaritat”. La iniciativa s’ha emmarcat en la proposta “Somric amb tu”, liderada per l’Associació 8000 Estels, Núria Burgada i l’Escola Vedruna de Puigcerdà. El projecte ha comptat amb el compromís i la creativitat de tot l’alumnat del centre educatiu de la capital de la Cerdanya, que ha elaborat 5.000 estels per a transformar l’hospital en un espai “més càlid i humà”.

La jornada va començar amb una benvinguda per part del director de l’Hospital, Xavier Conill, i el director adjunt, Grégory Guibert, que van agrair la implicació de totes les parts en la iniciativa. Els alumnes de 5è i 6è de primària van ser els encarregats de mostrar la decoració, acompanyats per Pere Real, director de primària, i Guillem Aubach, tutor de 6è i adjunt a la direcció. També hi van participar Mar Quera, regidora de Joventut i Infància de l’Ajuntament de Puigcerdà, i també Salvador Sarrà, director mèdic de l’Hospital de Cerdanya.

Un dels moments més emotius va ser la lectura del conte “Els 8000 estels de l’Ànnia”, a càrrec de Joana Cervera, responsable de l’Associació 8000 Estels, i Núria Burgada. L’acte va emocionar els assistents “per la transmissió dels valors de superació i resiliència que inspiren el projecte”. El punt culminant del matí va ser la presència de l’Ànnia, protagonista del conte i de la història que ha motivat la posada en marxa de la proposta solidària.

Per a tancar l’acte, els alumnes van oferir una actuació musical al vestíbul de l’hospital cerdà. L’alumnat de 6è de primària va versionar la cançó “Sort de Tu”, d’Oques Grasses, mentre que els de 5è van interpretar una emotiva versió de “Last Christmas”, de Wham!