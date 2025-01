L’equip masculí, repartit entre Pozza, Val Palot i Folgaria

Àlex Rius, a l’Estadi Creand. Foto: Origami Òscar Rius

Tres localitzacions, aquest dilluns, per a l’equip nacional masculí d’esquí, que lluitava en tres fonts: un a Folgaria, amb Bartumeu Gabriel 18è a la National Race de Pozza di Fassa; un altre a Val Palot, amb Àlex Rius 3r i Xavier Cornella 7è a l’eslàlom FIS; i un tercer a Folgaria, on els més joves lluitaven a l’eslàlom National Junior Race on Marc Fernández ha estat 9è.

A Pozza, Gabriel 18è en gegant NC

Pozza di Fassa acollia aquest dilluns un gegant dels Nacionals de Letònia, on Bartumeu Gabriel ha acabat 18è amb 1.41.01, a 2.09 del guanyador, que ha estat l’alemany Stefan Luitz amb 1.38.92. L’andorrà marcava el 24è temps a la primera, i amb una segona millor remuntava posicions fins la 18a definitiva. Dimarts, Nacional novament, també de gegant, però de Lituània.





A Val Palot, Rius tercer

A Val Palot corrien l’eslàlom FIS Àlex Rius, Xavier Cornella i Pirmin Estruga. Rius ha assolit la 3a posició, mentre que Cornella era 7è i Estruga, per contra, no podia superar la primera mànega. Rius ha acabat a 1.43 del guanyador, que ha estat l’italià Diego Bucciardini amb 1.26.86, mentre que segon ha estat el seu compatriota Simone da Prada a 1.23. Cornella s’ha deixat +1.96 respecte el vencedor. Avui dimarts, nova oportunitat per als tres andorrans a la mateixa estació.





A Folgaria, Fernández al top10 i 54 punts

Sense sortir d’Itàlia, a Folgaria, els més joves competien a l’eslàlom de l’NJR, amb Marc Fernández 9è amb 54.40 punts, que millora molt lleugerament els seus actuals 55.28, tot i que sense superar el seu millor resultat en la disciplina, que són els 50.48 que va assolir l’abril passat a Soldeu. Per la seva part, Àlvar Calvo, que era primer a la primera mànega, no ha pogut completar la segona. Tampoc no ha acabat la segona Èric Ebri, que a la primera se situava 9è. Avui dimarts, nova cursa d’eslàlom a la mateixa estació.