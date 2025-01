Jocs en català: “Batut de lletres”

El joc “Batut de lletres” (Gencat.cat)

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Batut de lletres”.

“Batut de lletres” és un joc de taula, d’ortografia, que recull tot el lèxic i ortografia que es va repetint als llibres de text curs rere curs, des de la primària fins al batxillerat. És un joc que funciona per nivells d’aprenentatge en el qual s’estimulen les capacitats de lectoescriptura i amb què s’aconsegueix reduir gradualment les errades d’ortografia. Tota una carrera a contrarellotge que ajuda a establir la consciència del ben escriure.





