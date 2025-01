La Seu: La Germandat de Sant Sebastià ja ha encetat la celebració de la festa patronal

Cartell anunciador des actes festius de la festa patronal de la Germandat de Sant Sebastià

La Germandat de Sant Sebastià va encetar aquest passat diumenge, 19 de gener, els actes de celebració de la festa patronal de la Seu d’Urgell, que s’allargaran fins al 2 de febrer. Ahir dilluns, dia 20, la capital de l’Alt Urgell renovava el seu vot de poble a Sant Sebastià i, per això, va ser una jornada festiva. Tant diumenge, com dilluns es van celebrar el actes que hi havia programats, però en tindran lloc força més.

La programació continuarà avui dimarts, dia 21 de gener, amb la missa en record dels germans difunts, a les 8 del vespre, a l’església de la Missió. Dijous dia 23, també a les 8 del vespre i a la Sala de la Immaculada, s’oferirà una conferència titulada ‘Els fermentats i l’elaboració de sake als Pirineus’, a càrrec d’Antoni Campins, productor del sake Seda Líquida, de Tuixent.

Per a completar la setmana, dissabte dia 25, a la tarda (18.00 h), a la Sala de Sant Domènec, hi haurà un concert a càrrec de l’alumnat de l’EMM de la Seu i l’Orquestra de Guitarres de Barcelona.





Conferències, botifarra, concerts i teatre

La següent setmana encara hi haurà uns quants actes més. Dilluns dia 27, a les 8 del vespre a la Sala de la Immaculada, es podrà escoltar la conferència ’20 anys de migració de rapinyaires’, a càrrec del naturalista, Jordi Dalmau.

Dijous, 30 gener, a la mateixa hora i al mateix lloc (20.00 h, Sala de la Immaculada), l’escriptor i periodista Salvador Sabrià i l’arxiver i historiador Lluís Obiols oferiran la xerrada ‘La importància de recuperar la memòria històrica’.

Dissabte 1 de febrer, des de 2/4 de 4 de la tarda, al Centre Cívic El Passeig s’hi celebrarà el Campionat de Botifarra. Les inscripcions començaran mitja hora abans. I, per a acabar, el diumenge 2 de febrer, a les 6 de la tarda, al Teatre de La Salle, la companyia Inestable Ceretana representarà l’obra de teatre ‘El malalt imaginari de Molière’.

El programa també inclou una activitat prevista per al 30 de març: el concert del projecte coral de l’alumnat del Conservatori de Música dels Pirineus i les EMM de la Seu, Berga i Puigcerdà. Es farà a les 6 de la tarda a la Pista Polivalent de la zona esportiva.

D’altra banda, del 20 de gener al 20 de febrer es pot visitar l’exposició de treballs que s’han presentat al Concurs de Portades del programa de Sant Sebastià. Esta instal·lada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges.