Millorem les relacions amb els altres

Si “Déu és amor” (1Jo 4,8), si volem estimar com Ell, hem de voler també el compromís de canviar allò que calgui i que es pugui en la nostra relació amb els altres, comptant sempre amb l’ajuda de Déu i la nostra col·laboració esforçada. Ofereixo de nou un “decàleg” per a millorar les relacions amb els altres, que són deu consells molt útils per a viure la fraternitat. Per l’Encarnació, Jesucrist habita en cada persona que tractem i, per Ell, val la pena de fer tots els esforços de caritat sincera que ens calguin.

1.- Accepta’t tal com ets i valora aquesta família i els companys que tens, sense anar-te apuntant totes les ofenses i incomprensions que t’hagin pogut fer.

2.- Considera que has rebut, amb tota probabilitat, més del que necessites. No envegis ningú. Comparteix.

3.- Accepta els altres tal com són i escolta les seves raons, començant pels més propers: la teva família, els teus amics, els teus veïns i companys. I prega per ells, intentant veure’ls com Déu els deu veure i estimar.

4.- Aprèn a dir i a sentir dir que els altres fan bé les coses i digue’ls-ho en veu alta, sense ressentiments ni temors, estant-ne content, essent agraït.

5.- No et comparis mai amb els altres ni els comparis a ells, perquè això condueix a l’orgull o a la desesperació, que mai no fan feliç.

6.- Viu en la veritat, sense por de dir “sí” al que està bé i “no” al que està malament, sense l’esclavitud d’haver de quedar sempre bé, segons el que l’altre vulgui.

7.- Resol els problemes i els conflictes amb el diàleg i mai no guardis rancor. El rancor et tancarà en la tristesa. Perdona i seràs perdonat. El perdó és font d’esperança.

8.- Comença a dialogar sobre el que uneix i, només després, ocupa’t del que separa o divideix. Sempre són més les coses que ens uneixen que no pas les que ens separen. I construeix ponts en comptes de murs.

9.- Dona tu el primer pas, sempre, sense esperar que el doni l’altre, i fes-ho aviat, abans que sigui massa tard. Promou les paus, disculpa, estima amb l’abraçada de la reconciliació.

10.- Assembla’t a Déu i perdona. Tingues per ben segur que perdonar i estimar és sempre, sempre, més important que no pas tenir raó.

Aprofitem el temps de vacances per a créixer en obres d’amor, de reconciliació i de servei. Bones vacances als qui en pugueu fer!