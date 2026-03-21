L’EOI de la Seu organitza activitats per la Setmana de la Francofonia

L’Escola Oficial d’Idiomes de la Seu d’Urgell ha organitzat aquesta setmana activitats relacionades amb la Setmana de la Francofonia. El programa s’ha completat aquest divendres amb una gimcana i un joc de pistes a la plaça dels Oms, al qual hi han estat convidats alumnes de l’Institut Joan Brudieu i l’Institut La Valira, amb la col·laboració del Servei Educatiu Alt Urgell.
Guénola Moreau, professora de francès de l’EOI, ha explicat que aquesta és la tercera edició de la gimcana, pensada per a millorar els coneixements d’aquesta llengua. Entre els participants també hi ha hagut alumnes del Batxibac, la variant de batxillerat que permet obtenir simultàniament el títol català i el francès i, d’aquesta manera, tenir l’opció d’accedir a universitats de qualsevol dels dos països. Prèviament, dimecres, ja s’havia organitzat la mateixa activitat per a usuaris del Centre de Formació d’Adults.
Els actes van començar dimarts amb una sessió, a les aules de l’EOI, en què els alumnes de C1 van tenir l’oportunitat de parlar amb dues persones de Mali i una del Senegal per a conèixer i comparar realitats poc conegudes aquí, com ara l’educació en aquells països, la lluita contra el matrimoni precoç de les noies joves, les llengües nacionals i oficials, el paper i el lloc que hi té francès, la inestabilitat política i els reptes actuals.
Els convidats els van acompanyar en directe mitjançant una connexió des de Bamako Mamoutou, amb director d’un complex escolar, formador de professors i coordinador del projecte “No Child Marriage”; i un professional amb una llarga carrera en educació, incloent-hi la direcció de l’Acadèmia Africana de Llengües abans d’acabar la seva carrera com a Secretari d’Estat de la Presidència de Mali. També s’hi va parlar de projectes de cooperació per a combatre els combustibles fòssils i promoure les energies renovables al Senegal.