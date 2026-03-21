Derrota del BC Andorra, a la pròrroga, contra el Bilbao Basket (98-102)

Nova derrota (98-102) del BC Andorra -aquesta contra el Bilbao Basket- al Pavelló Toni Martí davant d’un públic local que comença a ensumar el descens a 1a FEB, ja que els de Zan Tabak s’han complicat molt la vida a la classificació i seguiran una setmana més a la zona de descens. El partit ha començat molt malament per als del Principat, en un primer quart en què ha costat molt anotar, sumat a la mala sort de la lesió d’Stan Okoye, a qui li ha caigut a sobre un jugador visitant després d’un tir i s’ha fet mal al genoll. Ha tornat a entrar a la pista uns minuts després, però un cop passat el descans ja ha vist la part final del partit amb xandall des de la banqueta.
Tants eren els problemes dels tricolors per a anotar que en els 7 primers minuts d’encontre tan sols havien materialitzat 6 punts. Al final entre Pustovyi i Sir’Jabari Rice han pogut augmentar l’anotació fins els 15 punts del final del primer període pels 25 del conjunt basc, que estava pletòric des del triple, sobretot amb un Justin Jaworski que ha acabat amb 36 punts.
Al segon quart Sir’Jabari Rice s’ha posat l’equip a l’esquena i acompanyat d’un bon Aaron Best i Yves Pons han aconseguit retallar la diferència fins a tres punts per sota al descans (42-45).
Al tercer quart els de Zan Tabak seguien remant per a no desenganxar-se en el marcador, Hilliard i Melwin Pantzar s’afegien a la festa de Jaworski, per a seguir mínimament per davant en el marcador, ja que Sir’Jabari Rice i Pustovy aconseguien que les diferències estiguessin entre 1 i 3 punts en contra, fins i tot aconseguint empatar el partit en algun moment. Amb el 61-63 a favor dels de Jaume Ponsarnau s’ha arribat al final del tercer període.
A l’últim quart els andorrans per fi han aconseguit posar-se per davant, amb diferències mínimes de com a màxim dos punts, gràcies a un Pustovyi fent-se fort a la pintura i un Aaron Best fent triples decisius. Amb el 87-87 el Bilbao Basket ha tingut l’última posició per a endur-se el partit, però el triple de Hilliard no tocava cèrcol, i els andorrans han passat a tenir 1.8 segons per a fer l’últim tir. La jugada planificada per Zan Tabak acabava amb Sir’Jabari Rice llençant de tres punts, però ha errat el triple i el partit ha anat a la pròrroga.
Un Justin Jaworski amb 3 triples consecutius en el temps extra disparava els bascos fins els 9 punts de diferència, però entre empentes i rodolons i un triple estelar d’Aaron Best els andorrans s’han posat a 2 punts a tan sols 13 segons (98-100). Al final, el joc de fer la falta personal ràpidament, ha penalitzat un Andorra que ha sumat una nova derrota (98-102).
El proper partit dels dels del Principat tornarà a ser al Pavelló Toni Martí, el diumenge 29 de març, a les 17 hores, contra Baskonia.
Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (3), Aaron (21), Aaron Ganal (0), Sir’Jabari Rice (23), Stan Okoye (0), Chumi Ortega (4), Kostas Kostadinov (3), Justin McCoy (11), Kyle Kuric (0), Rubén Guerrero (4), Yves Pons (10), Artem Pustovyi (19).
Anotadors del Bilbao: M. Normantas (4), Justin Jaworski (36), Darren Hilliard (18), B. Bagayoko (4), Luka Petrasek (10), Melwin Pantzar (17), A. Sylla (0), Aleix Font (0), T. Hlinason (10), S. Lazarevic (0).