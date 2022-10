Empreses i entitats del Pirineu es reuneixen a la Vall de Núria per a crear experiències turístiques

El Pirineu català vol esdevenir una destinació per a gaudir-ne durant tot l’any. Per aquest motiu, més de 65 empreses i entitats turístiques, entre les quals una quinzena de l’Alt Pirineu i Aran, s’han reunit a la Vall de Núria, a la comarca del Ripollès, per a fer xarxa i promoure la creació de noves experiències i augmentar l’oferta territorial.

L’acció, en què també hi ha pres part el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, s’ha coordinat des del programa Pirineus i s’ha celebrat en el marc de la jornada Interpirineus, pensada per a esdevenir un punt de trobada de referència per al sector turístic.

La iniciativa també ha incidit en la comercialització. Per això, més d’una desena d’agències de viatges s’han desplaçat a la Vall de Núria per a mantenir trobades de negoci amb empreses i entitats pirinenques especialitzades en aquest segment de mercat. A través de l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), ha estat possible fer 200 reunions de negoci, tenint present que algunes de les agències de viatges que hi han participat són receptives, és a dir, a més de vendre l’oferta del Pirineu al mercat català també ho fan a altres mercats internacionals.

Pirineus de Catalunya

La trobada ha aplegat més de 65 empreses i entitats que formen part de la marca turística Pirineus de Catalunya. La jornada també ha servit per a conèixer dades d’interès sobre la destinació i les principals tendències de cara a l’any 2023. A més, s’ha dedicat una part de la jornada a explicar casos de bones pràctiques sostenibles a la Vall de Ribes.

Des de fa prop de 20 anys, el programa Pirineus treballa per a consolidar les onze comarques del Pirineu català com a destinació turística única en els mercats emissors internacionals amb una promoció específica per a desestacionalitzar la demanda, tant territorialment com temporalment.

La iniciativa està formada per l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat (Departament d’Empresa i Treball), l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran-IDAPA (Departament de Territori), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, els Patronats de Turisme de la Diputació de Lleida, Costa Brava Girona i Diputació de Barcelona i el Conselh Generau d’Aran.