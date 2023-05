L’Enfira’t d’Encamp tanca amb un èxit de visitants i expositors

La zona gastronòmica de l’Enfira’t 2023 (Comú d’Encamp)

L’Enfira’t es consolida al maig com a tret de sortida de set caps de setmana d’activitats a Encamp. El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha afirmat que “la fira es mantindrà al maig com a tret de sortida de les activitats de primavera-estiu”.

La fira, que ha omplert de visitants el centre d’Encamp durant tot el cap de setmana ha superat àmpliament els 3.000 visitants de la primera edició. Ahir dissabte, només la zona de restauració superava els 2.000 visitants. Recordar que la zona gastronòmica ha estat una de les novetats d’enguany i, en vista de la gran acollida que ha tingut, es mantindrà per a l’edició vinent juntament amb la festa del pop.

A l’espera de poder fer el balanç més exhaustiu amb els més de 80 expositors i participants a la fira, el conseller Marot ha fet una valoració molt positiva de la segona edició de l’Enfira’t, ja que “hem superat les xifres d’expositors de l’any passat, però també la de visitants” i, per tant, “volem agrair als expositors, empreses, entitats, associacions i clubs de la parròquia que hi han participat, així com a tots els treballadors comunals que ho fan possible”. A més, ha afegit que “sense aquesta voluntat de col·laboració de tot el teixit econòmic, cultural, social i esportiu de la parròquia, això no seria possible”.

Nino Marot ha recordat que la fira “és un esdeveniment ideal per a visualitzar el teixit empresarial, social i cultural de la parròquia i, per tant, una bona acció de reactivació econòmica”, també ha remarcat que “l’Enfira’t compleix amb aquest doble objectiu de visualitzar i reactivar”.

Marot ha agraït la participació també de la delegació de Rouillac, ciutat agermanada amb Encamp des de fa 55 anys, que ha participat a la fira amb una exhibició de dansa contemporània de l’associació Evi Danse.

La fira continuarà oberta fins a les 20 hores d’aquest diumenge i, per a aquesta tarda, es preveu una exhibició de Kung fu i tai chi, una sessió de cycling amb Eloi Pérez, la darrera visita teatralitzada a la Mosquera amb la Companyia Andandarà i les visites guiades al museu Casa Cristo.