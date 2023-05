El PS vol informació sobre els habitatges que Govern destinarà a preu assequible

La presidenta suplent i consellera general del Grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela (PS)

La presidenta suplent i consellera general del Grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat a Sindicatura una demanda d’informació sobre l’adquisició i l’arrendament dels edificis plurifamiliars d’habitatges o d’ús hoteler que el Govern té previst destinar a habitatges de preu assequible, tal com es va publicar per edicte el passat 12 d’abril al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

Vela ha sol·licitat que l’executiu faciliti tots els expedients relatius a aquesta adquisició, així com els peritatges, les valoracions, el procés de selecció dels immobles, els treballs de rehabilitació a fer i el seu import previst, entre d’altres. En aquest sentit, el Grup parlamentari socialdemòcrata considera que cal tenir tota aquesta informació abans d’engegar els treballs per a poder destinar-los a habitatges a preu assequible.

Cal recordar que el Govern ja ha comprat cinc edificis per un valor total de 10.627.704,80 euros mentre que també ha destinat en quatre edificis en règim d’arrendament un total de 6.634.862,70 euros, per una durada de 50 anys (en el cas de l’immoble de Dr. Palau, a Sant Julià de Lòria) i de 30 anys per els tres restants.