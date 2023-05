Andorra, esdevé un país de videojocs

Una imatge de l’e-Sports City League celebrat a Andorra (Andorra Business)

L’e-Sports City League, el circuit més important de competicions amateur d’esports electrònics vinculat a DreamHack Spain, ha celebrat aquest cap de setmana al Poliesportiu d’Andorra el primer esdeveniment amb participació de professionals organitzat al país i ha aconseguit posicionar el Principat com un dels referents en la celebració d’aquestes competicions, en donar cabuda en un sol cap de setmana a un torneig internacional i nou competicions més.

En aquesta primera edició, els aficionats als esports electrònics han pogut gaudir de les finals d’e-Sports City League Andorra o Cibertitans, així com competicions de videojocs com Clash Royale, Rocket League o Fórmula 1. Tot un conjunt de tornejos amb premis valorats en més de 25.000 euros que, a més, han donat l’oportunitat a nous competidors de diferents disciplines. També han tingut lloc demostracions, concerts i conferències, relacionades amb el sector.

Gràcies als tornejos, que es van retransmetre en streaming a través dels canals dels ambaixadors oficials d’Esports City League, s’ha assolit que, només durant la jornada de dissabte, més de 250.000 persones de tot el món poguessin gaudir de l’esdeveniment.

La bona acollida rebuda durant l’Esports City Fest Andorra tant per visitants físics, unes 3.000 persones segons fonts de l’organització, com digitals, ha permès que el Principat se situï com a referent en una indústria que no atura el creixement. Segons dades de la consultora Newzoo, el sector mou anualment 196.000 milions de dòlars i, a tot el món, hi ha prop de 3.200 milions de jugadors.

Per part andorrana han participat ACA e-Sports, What You Play, FC Andorra, Assegur, Motormatch, i desenvolupadors de videojocs instal·lats a Andorra com Cibertitans i Golden Haven Games. L’esdeveniment també ha comptat amb la col·laboració d’Andorra Turisme, i el Comú d’Andorra la Vella.

La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha mostrat la seva satisfacció “per la rebuda que ha tingut, no només per part dels jugadors i equips nacionals, sinó també per la part empresarial que ens han demanat una nova edició. Amb l’e-Sports City Fest Andorra hem inserit el nostre sector d’esports electrònics a un nivell ja internacional. El proper pas arribarà al juliol a València on tindrà lloc un dels esdeveniments europeus més importants i on l’ecosistema andorrà tornarà a tenir presència gràcies a l’acord signat amb Encom”.

A més, amb la voluntat d’impulsar un altre dels eixos principals del pla estratègic, el del desenvolupament econòmic i del sector dels esports electrònics del Principat, l’acord amb Encom també comporta la celebració d’unes jornades empresarials, l’eSports City Talks Andorra, que se celebraran durant el tercer trimestre del 2023. Aquest esdeveniment, obert a empreses andorranes i internacionals del sector, comptarà amb xerrades i conferències empresarials, educatives i d’innovació tecnològica.

Per la seva banda, el CEO d’Encom i Director de DreamHack Espanya, Arturo Castelló, ha valorat que “la comunitat gamer ha demostrat estar més activa que mai gràcies al seu continu interès per esdeveniments com aquest. Que només durant el dissabte més de 250.000 persones de 8 idiomes diferents continuessin en directe el festival des dels canals oficials és per a nosaltres més que un orgull. Amb tot això, Andorra ha demostrat que és un destí d’interès per a tots els aficionats al món dels videojocs i la cultura juvenil”.





L’e-Sports City League

L’e-Sports City League és la primera lliga amateur d’esports de la península ibèrica. Aquesta competició reuneix els aficionats als videojocs on a més de participar en els tornejos dels seus jocs favorits. Els finalistes gaudiran de l’experiència de la competició professional, acudint a les finals a DreamHack Espanya.