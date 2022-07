L’Encamp en Clau de Llum comença aquest dimecres al Pas i dijous a Engolasters posant en valor la natura

“Encamp en clau de llum” és una iniciativa del Comú d’Encamp que proposa dos espectacles per a aquest dimecres i dijous, 6 i 7 de juliol. El primer se celebrarà al Pas de la Casa, mentre que el segon es farà a Engolasters. Com bé indica el nom de la iniciativa, la llum, serà protagonista, però, també, la música i la natura.

La primera proposta, la d’aquest dimecres, dia 6 de juliol, és un vídeo mapatge sobre la història del Pas de la Casa a la façana de l’església de Sant Pere, a les 22 h. La projecció, que durarà uns 15 minuts, explicarà a través d’una veu poètica i un arranjament musical i lumínic, creat especialment per al Pas de la Casa, la història i el naixement de la vila. És una projecció apta per a tots els públics que traslladarà als espectadors a moments especials de la vida del Pas de la Casa a través de la música i la llum utilitzant la façana de l’església de Sant Pere com a “pantalla”.

Dijous 7 de juliol serà el torn de l’espectacle “La màgia de la llum i la música a Engolasters”

Una espectacle amb idea, música i creació original transportarà a l’espectador enmig d’un bosc màgic al bell mig de la natura amb el so dels animals, un petit itinerari que es succeeix pels arbres jugant amb la geometria. És una instal·lació efímera, molt respectuosa amb la natura i l’entorn i que es podrà gaudir només la nit del dijous.

La projecció lumínica i musical damunt de la vegetació dels voltants del llac d’Engolasters, continuarà amb l’actuació de l’Esbart Sant Romà amb la peça Encís i finalment amb l’actuació musical de Lewis Enma & the BCN Fireballs.

El vespre a Engolasters començarà a les 22 h i es podrà arribar fins al llac amb autobús des del centre d’Encamp. La sortida serà a les 21 h des de davant del Rosaleda i serà gratuït.

Des del comú s’ha preparat un refrigeri per a tots els assistents per a gaudir-ne durant l’espectacle. La creació audiovisual que es projectarà compta amb la col·laboració de l’artista audiovisual Tom Carr, reconegut expert internacional en el món audiovisual i Slide Media.

Totes les activitats són gratuïtes.