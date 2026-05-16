Llívia celebrarà la festa de la transhumància el dilluns, 8 de juny

La festa de la transhumància se celebrarà, el dilluns, 8 de juny. Les persones interessades en pujar a la Bollosa, acompanyant els ramaders i el bestiar, s’han d’haver inscrit abans a l’oficina del Museu de Llívia. El preu de l’activitat és de 12 euros (adults i infants) i inclou el transport d’autobús, el primer cafè del matí i les postres, el beure i el cafè del dinar. Com ja s’havia fet en anys anteriors, i es va recuperar ara fa dos anys, les persones que participin en la festa han d’emportar-se el menjar del dinar. L’activitat és organitzada pels ramaders de Llívia i l’ajuntament.
Els ramaders de Llívia començaran a portar, en pocs dies, els seus ramats a les pastures de la Bollosa (Les Bulloses). Llívia i els seus pagesos aprofiten aquesta activitat i tradició ramadera per a organitzar la festa de la transhumància; conviden a veïns i a visitants a fer el mateix recorregut, tot acompanyant-los fins a les pastures. Els ramats de Llívia passaran els mesos d’estiu a la Bollosa on l’herba fresca d’alta muntanya els serveix d’aliment. En total, es calcula que durant aquests dies de transhumància, uns 400 caps de bestiar, entre cavalls i vaques, pujaran des de Llívia a La Bollosa.
PROGRAMA
El programa previst per aquell dia comença a les 7.15 hores, amb un primer cafè i coca per a tots els inscrits, a l’encreuament del camí de Cereja amb el carrer de les Bulloses. Des d’aquest punt, tot seguit, es començarà la pujada del bestiar. I a les 13 hores, a les taules exteriors del refugi, a la Bollosa, es farà el dinar popular.
Els organitzadors habiliten, per a les persones que ho necessiten, uns autocars per a tots aquells que vulguin pujar i/o baixar a la Bollosa. Més informació a l’oficina del Museu de Llívia.
La transhumància és una tradició que Llívia ha sabut mantenir al llarg del temps. Una activitat ancestral, vinculada a uns drets històrics de la vila que es remunten molt abans del Tractat dels Pirineus. Després de diferents processos i de vicissituds històriques, les pastures de Llívia, amb més o menys extensió, van passar a ser propietat del municipi. En l’actualitat, la major part de la propietat llivienca —més de 1.300 hectàrees— es troba dins del terme municipal d’Angostrina, i la resta a Bolquera i Font-romeu.
RECOMANACIONS I MÉS INFORMACIÓ
* Per a participar de l’activitat de la transhumància, és necessari apuntar-se a l’oficina del Museu de Llívia.
*Cal inscriure’s. Data límit inclosa: 5 de juny. El telèfon de l’oficina és el 972 89 63 13.
Important: l’activitat de pujar el bestiar a les pastures pot quedar anul·lada pel mal temps.
*És responsabilitat dels inscrits anar ben equipats (calçat i roba confortable) i portar menjar.
*És recomanable portar aigua, menjar, fruits secs i gorra. Recordar als inscrits que cal disposar de bona condició física: (caminada de més de 4 hores pujada amb un desnivell d’uns 800 metres).
*L’Ajuntament de Llívia oferirà transport de motxilles/bosses fins a La Bollosa, per a aquells que no vulguin anar carregats tot el trajecte.
TRANSPORT:
*Per a pujar i baixar a La Bollosa (Les Bulloses) amb autocar, també cal deixar la inscripció feta a l’oficina de turisme.
*Sortides per a pujar, des de la parada del bus de Llívia (10.30 h).
*Sortides per a baixar, des de la marquesina de La Bollosa. Horaris per determinar.
INFORMACIÓ GOSSOS:
*Els qui vulguin fer l’activitat amb gossos cal que portin els animals lligats. En el transport d’autobusos, els gossos no hi podran entrar i, per tant, la pujada o baixada amb animals han de ser amb vehicle propi o a peu.