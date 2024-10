L’augment de visitants a la Fira de Sant Ermengol de la Seu avala el canvi de traslladar-la al centre de la ciutat

Nombrós públic a la Fira de Sant Ermengol (Aj. la Seu)

La Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell celebrada aquest cap de setmana ha obtingut un important augment de visitants, tal i com demostren els més de 8.500 tiquets venuts i les més de 51.000 degustacions de formatges realitzades en les 50 formatgeries participants, així com tastos de vi de Talarn, de cervesa artesana Ctretze Pirineus, d’aigua Pineo i de vermut de sake de Seda Líquida de Tuixent.

“Aquesta excel·lent acollida per part d’urgellencs i urgellenques i visitants, que supera en nombre de vendes de tiquets i degustacions respecte l’any passat, avala l’encert de la decisió que vam prendre de traslladar la Fira de Formatges Artesans del Pirineu al bell mig de la Seu, així com dels altres espais firals. Cal remarcar també la bona resposta de la Fira Xica, novetat d’aquest any que ha aglutinat un nombrós públic familiar entorn del formatge de manera lúdica i divertida”, afirma la tinent d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament urgellenc, Gemma Tó.

En aquest sentit, la nova ubicació de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu al passeig Joan Brudieu ha obtingut un gran èxit de convocatòria, no només per part dels veïns de la Seu i visitants, sinó també pels formatgers i artesans que s’han donat cita en aquesta fira mil·lenària, valorant l’amplitud del nou espai firal així com el seu format circular.

Respecte el canvi d’ubicacions dels espais dedicats a l’artesania i els productes de proximitat ubicats al llarg de l’avinguda Pau Claris, com també el nou espai firal de food trucks i els concerts a la plaça dels Oms on urgellencs urgellenques i visitants han pogut menjar asseguts i escoltar música en directe, han estat molt ben valorats.





Satisfacció de la nova ubicació de les Aules de Tast

Respecte la nova ubicació de les aules de tast, instal·lades enguany a la segona planta del centre cívic el Passeig, situat al passeig Joan Brudieu, ha obtingut la satisfacció de professionals i participants.

En números, per les 10 aules de tast hi ha passat aquest cap de setmana de fira unes 600 persones que han participat en les diverses degustacions de formatges, tallers i maridatges, així com el 30è concurs de formatges artesans i el concurs juvenil. “Tal i com ens han fet arribar els mateixos professionals i tècnics, la valoració d’aquest canvi d’ubicació de les aules de tast ha estat molt positiva”, explica Gemma Tó.





Èxit de la 1a Fira Xica: 8.000 visitants

Pel que fa a la primera edició de la Fira Xica, una nova proposta adreçada al públic familiar dins la Fira de Sant Ermengol celebrada al carrer dels Canonges, també ha estat molt ben acollida.

Concretament en les diverses activitats que s’ha celebrat durant tot el cap de setmana en aquesta fira adreçada als més xics de la casa ha obtingut uns 8.000 participants que han gaudit de jocs gegants, jocs d’astúcia amb el formatge, tastets de formatge, photocall formatge, sortejos de productes Cadí, jocs de taula, tallers, xanquers, teatre, contacontes, ratolins d’orelles gegants i armats, entre d’altres.