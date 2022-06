La Seu: recollida de signatures per “accelerar” els tràmits del futur centre residencial

La Plataforma pro Residència de la Seu d’Urgell i Comarca vol fer una “recollida massiva de signatures” per tal de “pressionar les autoritats municipals i la Generalitat de cara a accelerar dels tràmits i les gestions” per a la construcció del futur complex residencial per a gent gran a la Seu.

El col·lectiu ha expressat la seva satisfacció per l’alta assistència a la taula rodona que van organitzar i que va omplir la sala d’actes de l’Ajuntament urgellenc. Per això, han volgut fer un “reconeixement a tots els ciutadans i ciutadanes que van assistir a l’acte i, en especial, les manifestacions positives de tots els grups polítics municipals en relació a les seves reivindicacions”.

També han tingut una menció especial en record de Joan Tuset Sànchez, que ha mort recentment i que va ser un dels fundadors de la Plataforma.

El debat va comptar amb les explicacions tècniques de Neus Albanell, com a professional de la medicina i especialista en gerontologia. Per la plataforma hi van intervenir Rosa Castellví (presidenta de l’Associació d’Amics i Familiars dels Malalts Mentals, i Teresa Ferrer, expresidenta de l’Esplai de la Gent Gran.

Per a l’equip de govern municipal (Junts i ERC) va parlar la tinent d’alcalde i regidora de Salut i de Gent Gran, Marian Lamolla, que va explicar les últimes informacions de què disposen sobre el projecte.

De la corporació municipal també hi va participar el portaveu de Compromís, Joan Barrera. Segons els convocants, la “reivindicació reiterada d’una residència per a la gent gran, adaptada a les necessitats dels nostres temps”, ha estat “la nota més destacada de la taula rodona”, que era moderada per Rosa Roca, representant de la Comissió Ciutadana pro Residència.

A més de Castellví, Ferrer i Roca, entre els representants de la Plataforma Pro Residència també hi ha el president del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran, Amadeu Gallart; l’ex president de l’Associació de Catalunya contra el Càncer a l’Alt Urgell, Zósimo González; l’ex representant de l’Associació Fibrolleida Alt Urgell, Conxita Moyano; i Berta Oromí, membre de la Comissió Ciutadana pro Residència.