L’Associació de Pisters Socorristes alerta de la situació en la que es troben els professionals residents

L’Associació de Pisters Socorristes d’Andorra, tot i valorar positivament les mesures d’ajuts als treballadors de les estacions d’esquí del país, però lamenten que només sigui per als residents a Andorra i quedin exclosos aquells treballadors “que tenint el compromís de les empreses de treballar, sigui amb contracte, precontracte o certificat de compromís, són de temporada i no resideixen al país tot l’any, encara que la majoria repeteixi any rere any”. En aquest sentit, alerten que “afectats directes ens han traslladat”. Això és, que les empreses prioritzen la contractació, en previsió d’obrir el proper 2 de gener, d’aquells professionals no residents, amb qui s’havien compromès, vist que no poden optar als ajuts.

“Això acaba comportant, sense buscar-ho, un greuge comparatiu, a nivell de percepció d’ingressos, respecte a tots aquells que, essent residents i esperant poder iniciar la feina igualment, els poden percebre. Ens preocupa la situació d’aquests Pisters Socorristes que volen treballar en lloc de l’ajuda per poder arribar a final de mes”, assenyalen en un comunicat des de l’Associació de Pisters Socorristes d’Andorra.

“Entenem la complexitat de la situació d’emergència sanitària i la dificultat que implica la seva gestió”, assegura el col·lectiu professional, que comparteix “plenament” l’exposició de motius del propi Decret de modificació temporal i excepcional del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris durant la situació d’emergència sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2.

“Esperem que la previsió d’obertura solucioni i normalitzi poc a poc aquests desajustos”, conclou el comunicat de l’Associació de Pisters Socorristes.