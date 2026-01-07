L’Assemblea Ciutadana ja disposa dels 50 membres que s’encarregaran d’analitzar les propostes per a “l’Andorra del futur”

L’Assemblea Ciutadana del procés participatiu “Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia” ja disposa dels 50 membres necessaris, els quals han estat escollits entre 457 persones de forma que puguin ser representatius de la societat andorrana. Així ho ha anunciat la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, la qual ha explicat que, aquest dijous, el Comitè rector del procés participatiu, celebrarà una reunió per a validar el procés.
L’Assemblea Ciutadana és la segona fase del procés participatiu que es va posar en marxa l’octubre passat i que compta amb la participació de les institucions del país: Govern, Consell General i els comuns, així com de la ciutadania. “Estem molt contents de la rebuda que ha tingut aquesta segona fase, decisiva, del procés participatiu”, ha assegurat Cadena.
Entre el 13 i el 15 de gener de 2026, cinquanta persones es reuniran i s’encarregaran de treballar les propostes ciutadanes i sectorials, recollides durant la primera fase del procés, i elaboraran un document amb les propostes finals que es traslladaran a les institucions implicades. L’objectiu és que abans que finalitzi el primer trimestre de 2026 es preveu el retorn a la ciutadania del resultat obtingut en la recollida de les propostes de futur per a Andorra, ha exposat la secretària d’Estat.
Els membres de l’Assemblea Ciutadana són persones que representen els diferents perfils que es poden trobar en la societat actual, per nacionalitat, sexe, edat, parròquia, situació de convivència, situació laboral, nivell d’estudis, sector d’activitat.