El tabac segueix impulsant els ingressos duaners

La Duana ha fet balanç de l’any 2025, un exercici que ha tancat amb 222 milions d’euros d’ingressos per la importació de mercaderies. És una quantitat molt considerable, tot i que no arriba a la de l’any passat, que va ser especialment bo. Així ho ha publicat aquest dimecres RTVA.
La majoria d’aquests diners provenen del tabac que, malgrat estar en crisi per la situació al Pas de la Casa pels talls de trànsit dels agricultors francesos en els accessos a Andorra, continua sumant milions d’euros. 89 en concret, que, si es mira al detall, s’han concentrat principalment en els darrers quatre mesos, que han estat especialment bons per al sector, que ha importat moltíssim tabac per a aprofitar-se de la pujada de preus d’aquest 2026.