L’Arxiu Nacional amplia el fons audiovisual amb l’adquisició d’una col·lecció documental de Raúl Reynoso

Amb la finalitat d’ampliar, conservar i divulgar el patrimoni audiovisual, el Consell de Ministres ha donat llum verda a l’adquisició del fons documental que prové de l’autor Raúl Reynoso. Després d’anys de negociacions, finalment, la propietat i el Govern han arribat a un acord.
El fons documental consta de més de 2.000 hores d’enregistrament i reflecteix una manera de fer, la producció audiovisual en tant que document pur, sense editar, que mostra els actes i esdeveniments tal com van succeir. La major part del material són enregistraments bruts o originals de càmera, fet que en fa un fons especialment valuós, un testimoni únic d’unes dècades de creixement i modernització.
Es tracta de l’arxiu íntegre d’una empresa privada generat en l’exercici de les seves funcions, que inclou tant produccions pròpies com produccions per encàrrec (originals de càmera). Tots els documents es troben en el seu suport original i han estat realitzats per professionals. En aquest arxiu s’hi recullen nombrosos actes polítics clau, l’evolució urbanística, centenars d’activitats esportives, culturals i lúdiques que van tenir lloc durant aquells anys, quan encara no existia la gran quantitat d’enregistraments audiovisuals que hi ha actualment. Entre la documentació, cal destacar documents fonamentals per a la comprensió del desenvolupament del país, com ara tot el procés constituent i l’ingrés d’Andorra a l’ONU, que es troben en format original.
La productora Spot35TV va començar a funcionar a Andorra a finals dels anys vuitanta del segle passat i va estar activa fins a 2006. Cobrint encàrrecs i projectes propis, va documentar nombrosos actes, celebracions i commemoracions que han tingut lloc al país en uns anys d’importants canvis. Paral·lelament, i en el marc de la seva activitat, l’empresa va seguir les construccions més representatives del territori, conformant així un clar testimoni de l’evolució urbanística, com ara l’edifici de la Policia, Caldea o el Comú de Canillo. La figura del reporter Raúl Reynoso, propietari de la productora, és coneguda per la seva presència constant en tot tipus d’actes polítics, socials, econòmics, culturals i esportius.
L’adquisició del fons juntament amb els drets d’ús i explotació, i es custodiarà a l’Arxiu Nacional del Departament de Patrimoni Cultural. Aquestes peces seran consultables una vegada finalitzi el procés de digitalització, s’hagi elaborat l’inventari i s’hagi completat el pagament de la compra. El cost total de l’adquisició és de 374.000 euros que es pagaran en quatre exercicis pressupostaris (2025-2028).