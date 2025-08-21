Medi Ambient adjudica les subvencions per a actuacions a favor de la biodiversitat i el paisatge

El Govern ha adjudicat aquest dimecres els ajuts per a impulsar projectes i actuacions que vagin en favor del coneixement, la preservació i la difusió de la biodiversitat i del paisatge. En total, el Govern ha assignat una borsa econòmica de 21.109 euros entre els dos projectes que han optat a l’ajut. La convocatòria manté els preceptes subvencionables fent especial èmfasi a aquells projectes que afavoreixi la millora del paisatge. Els ajuts van destinats a entitats públiques o privades, particulars i associacions sense finalitat de lucre que vulguin desenvolupar actuacions en benefici de la biodiversitat i el paisatge durant aquest any.
El primer projecte que ha rebut ajut porta el nom Estudi dels monuments naturals i paisatge peri-urbà de la vall Central i ha estat presentat per ECOSISTEMES i rebrà un ajut de 18.287,50 euros. La proposta té com a finalitat l’elaboració d’un estudi tècnic, cartogràfic i visual destinat a identificar, diagnosticar i posar en valor els paisatges emblemàtics dels nuclis urbans i periurbans d’Andorra, així com els elements naturals i culturals que configuren la identitat del país. El projecte dona resposta a les directrius establertes en l’Estratègia Nacional del Paisatge d’Andorra (ENPA 2035) i al Pla d’Energia i Clima (PEC2030), així com a la normativa vigent en matèria de patrimoni natural, cultural i ordenació del territori.
El segon projecte que ha rebut subvenció ha estat presentat per Albert Ruzafa i es tracta de sortides de camp, en un entorn urbà i a la perifèria, per a poder explicar la flora exòtica que hi ha a Andorra. L’ajut és de 2.821,50 euros. Les xerrades, de caràcter divulgatiu, permetran observar exemplars de flora exòtica, comentar diversos aspectes de cada espècie tractada i donar recomanacions de gestió. Es proposa una sortida per parròquia destinada al públic en general i una sortida adreçada a infants i joves en el marc d’un esplai o un centre educatiu.