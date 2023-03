L’art de musicar la fusta, un llibre de Sergi Mas, que serà presentat aquest dimarts i que ja és a la venda

L’artista Sergi Mas (Laura Gálvez-Rhein)

Aquest dilluns, 20 de març, arriba a les llibreries L’art de musicar la fusta, un estudi de l’artista Sergi Mas Balaguer publicat per Anem Editors. Mas, que ja compta amb més de noranta anys a les espatlles, segueix aportant el seu coneixement a l’estudi de l’art popular andorrà i pirinenc amb un estudi sobre les musicadures, les decoracions tallades en fusta, fonamentalment amb formes geomètriques, damunt d’objectes quotidians com ara esclops, coberts de fusta, salers o collars per al bestiar, entre molts altres.

Negligides sovint pels estudiosos, les musicadures són una expressió genuïna d’art popular al Pirineu i arreu d’Europa. Mas presenta un treball molt aprofundit i profusament il·lustrat per ell mateix que és, de per si, una obra d’art, ja que conté més de dues-centes làmines de la mà del mateix autor.

El volum, que ha comptat amb el suport del Comú de Sant Julià de Lòria i del departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra, serà presentat demà dimarts, dia 21, a les 19 hores, a la sala laurediana que porta el nom de l’artista. En l’acte de presentació, l’editor Oliver Vergés i l’historiador David Mas oferiran una breu xerrada sobre el volum i les musicadures sobre fusta.