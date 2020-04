La Càtedra d’Economia Local i Regional (CELiR) de la Universitat Rovira i Virgili ha analitzat l’afectació de la pandèmia per comarques i àmbits territorials en funció de la seva estructura sectorial. De l’anàlisi es desprèn que les Terres de l’Ebre i les comarques de Ponent seran els territoris amb menys impacte, gràcies al pes que hi tenen el sector primari i la indústria de l’agroalimentació en aquests territoris.

En canvi, l’anàlisi preveu que els territoris més “vulnerables” per aquesta aturada econòmica seran la regió del Penedès i la de l’Alt Pirineu i l’Aran, pel pes que hi tenen el turisme i els serveis. De fet, pel que fa al detall per comarques, l’estudi indica que les més afectades a curt termini seran l’Aran i la Cerdanya, les comarques pirinenques amb més afluència turística. Les segueix el Baix Penedès.

La CELiR ha pres com a punt de partida els sectors considerats essencials en estat d’alarma, que són els que es veuran menys afectats per la situació d’aturada econòmica actual, i analitza el pes de la resta de sectors considerats menys essencials en cadascuna de les comarques i dels territoris del país. En xifres concretes, afirmen que a les Terres de l’Ebre i les comarques de Ponent, l’afectació mitjana comparada amb el conjunt Catalunya (1 punt com a referència nacional), és de 0,71 i 0,68 punts, respectivament. En canvi, al Penedès, el territori més afectat, la xifra és d’1,16 punts. I per comarques, a l’Aran la incidència s’eleva fins a 1,38 punts, seguida de la Cerdanya i el Baix Penedès (1,34 cadascuna).