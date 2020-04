La Unió Ciclista Internacional (UCI) i EMAP han decidit anul·lar la cinquena etapa de la Mercedes-Benz UCI MTB World Cup d’Andorra. Aquest esdeveniment hauria tingut lloc a Vallnord – Pal Arinsal del 16 al 21 de juny del 2020. Tot i així, l’equip organitzador de la Copa del Món d’Andorra treballa perquè es pugui posposar aquesta prova per l’any 2021.

La decisió s’ha pres com a sentit de responsabilitat i en conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. La celebració d’aquesta prova hauria pogut suposar un risc per la salut i seguretat de tots els corredors, participants i aficionats. Vallnord – Pal Arinsal ja treballa juntament amb la UCI, per posposar aquesta prova pel calendari de l’any 2021, tal i com s’està efectuant en altres esdeveniments esportius.

L’estació de la Massana lamenta la situació i destaca que ha estat una decisió molt difícil, ja que és un dels esdeveniments més importants per l’estació i pel país. Vallnord – Pal Arinsal hauria acollit aquest any la vuitena edició i aprofita per agrair com sempre, la confiança i el suport a tots els implicats així com corredors, col·laboradors, patrocinadors i equips.