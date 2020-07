La Seu programa per a juliol i agost una trentena de propostes culturals gratuïtes i per a públic divers

Aquest migdia s’ha presentat l’Agenda Cultural Juliol-Agost 2020 de la Seu d’Urgell que proposa una trentena d’activitats culturals gratuïtes i per a tot tipus de públic. La presentació ha anat a càrrec de l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, el tinent d’alcalde de Cultura de l’Ajuntament urgellenc, Carlos Guàrdia, i el tècnic de programació d’espectacles, Andreu Campillo, que ha tingut lloc precisament a la sala de cultura Sant Domènec on actualment està exposada la mostra ‘Il·luminacions’, de l’artista Perico Pastor.

“Ens fa molta il·lusió presentar aquesta agenda cultural per aquest estiu davant les circumstàncies tan adverses d’aquest any 2020, que ens ho han posat molt difícil a l’hora d’elaborar una programació cultural, però que finalment podrem portar a terme complint, això sí, amb totes les mesures de seguretat necessàries”, ha afirmat Jordi Fàbrega. “Malgrat l’actual situació sanitària -ha remarcat l’alcalde urgellenc- aquest equip de govern fa una aposta clara per la cultura, perquè la Seu d’Urgell és una ciutat de cultura, per això havíem de posar en marxa diferents activitats culturals tot comptant amb talent local, tant de la Seu com del Pirineu”.

Per la seva part, el tinent d’alcalde de Cultura de l’Ajuntament de la Seu, Carlos Guàrdia, ha manifestat que aquesta agenda cultural per als mesos de juliol i agost “dona continuïtat a l’agenda semestral que es va presentar a principis d’any i que va quedar aturada el passat 14 de març a causa de la pandèmia per la Covid-19”. El tinent d’alcalde de Cultura ha explicat que aquesta Agenda Cultural té un doble objectiu: apropar a la ciutadania l’oferta lúdica i cultural de la ciutat i donar suport als organitzadors de les diferents activitats.

Guàrdia ha posat èmfasi en què “a la Seu d’Urgell hi ha ganes de viure i veure propostes lúdiques en directe, tal i com ha quedat palès en les dues activitats celebrades prèviament com han estat l’espectacle infantil ‘La Gran Festa’ amb els Encara Farem Salat, o la visita guiada al barri de Santa Magdalena, del cicle Parlem d’Història”. Al respecte d’ambdues activitats, el tinent d’alcalde de Cultura ha volgut agrair “el comportament exemplar dels veïns i veïnes de la Seu d’Urgell a l’hora de seguir les recomanacions de seguretat, al peu de la lletra, com fer inscripció prèvia per assistir-hi, portar mascareta i usar gel hidroalcohòlic”.

Activitats diverses i en espais diferents

L’Agenda Cultural per aquest mes de juliol i el pròxim mes d’agost proposa música, teatre i espectacles familiars, tots ells gratuïts, amb el públic assegut i tindran lloc en diferents espais de la ciutat “ideals per portar-hi a terme activitats culturals, com són el Claustre del Racionero, la terrasseta del Parc del Segre o la places del Camp del Codina i de Joan Sansa, i donar-los a conèixer a tothom”, ha afegit l’alcalde la Seu.

De la trentena de propostes culturals s’hi pot trobar cinema a la fresca els pròxims 10 i 30 de juliol, amb les pel·lícules ‘Puñales por la espalda’ al Pati de la Biblioteca; i ‘Parasitos’, a la plaça del Camp del Codina, respectivament.

El circ també hi té cabuda en aquesta programació estiuenca, concretament el 16 de juliol tindrà lloc l’espectacle de circ sobre una bicicleta ‘Sobre rodes’ amb l’artista local Yldor Llach.

La música és una de les grans protagonistes d’aquesta Agenda Cultural amb diverses actuacions que passen pel folk, la música clàssica o el jazz. Així, el pròxim 21 de juliol l’Orquestrina Trama, grup nascut entre l’Alt Urgell i la Cerdanya, ens portaran les músiques tradicionals del Pirineu, en un concert que tindrà lloc a la plaça Joan Sansa.

Sota el títol Vespres pausats, tindrà lloc el 26 de juliol, Daniel Ligorio oferirà el concert de piano ‘Embruixament a París’, a la sala Sant Domènec; i el 14 d’agost, Manu Sánchez i Pilar Planavila, duet de guitarra elèctrica i acordió, oferiran el concert Guitar Bellows.

De les propostes per a tota la família, en destaquen Artiluxis, de Produccions Obradek, amb Genisa González i Jordi Macaya que portaran a l’escenari teatre d’objectes el dissabte 1 d’agost. La proposta tindrà lloc a la sala de la Immaculada, en 5 passis diferents: dos al matí i tres a la tarda.

Per la seva part, el Duet Daura protagonitzaran l’11 d’agost l’espectacle-taller-mostra ‘El bagul de la música tradicional’ que tindrà lloc al pati de la Biblioteca, on el públic coneixerà de la mà d’Ivan Caro i Pilar Planavila alguns dels instruments més coneguts del Pirineu.

L’Agenda també presenta la proposta cultural Nits de Jazz que engloba un parell de concerts d’aquest estil musical. El 4 d’agost tindrà lloc l’actuació d’Arnau Obiols Trio, al Claustre del Racionero, i el 7 d’agost serà el torn de Kike Pérez Quartet, a la Terrasseta del Parc del Segre.

D’altra banda, els dies previs a la Festa Major, estan previstos dos espectacles: el 25 d’agost, ‘Ballant damunt la lluna’, Reggae per a Xics-The Penguins; i el 27 d’agost ‘Moltes gràcies’ amb Quim Masferrer, espectacle itinerant que s’escenificarà pels carrers de la Seu d’Urgell.

Tots els actes queden recollits en una agenda en format paper que es farà arribar a totes les cases de la Seu d’Urgell.

Val a dir que per assistir a qualsevol de les activitats cal reservar prèviament des l’enllaç de l’Ajuntament de de la Seu d’Urgell: http://agenda.laseu.cat/cultura

En aquesta agenda també s’inclouen totes les activitats del cicle d’oci nocturn INSOMNI que ja es va anunciar públicament fa un parell de setmanes. També per assistir com a públic a qualsevol de les diferents propostes cal reservar des de: http://agenda.laseu.cat/insomni