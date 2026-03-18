Dr. Joan Orrit: “Un nou impuls compartit per a la salut mental al Pirineu”

Quan pensem en el Centre de Salut Mental Sant Lluís, que iniciarà la seva activitat a començaments del 2027 a la Seu d’Urgell, no és només un nou equipament sanitari, sinó un salt endavant col·lectiu. Un projecte que permetrà al Pirineu i a Andorra disposar d’un recurs especialitzat, modern i integrat, capaç d’oferir oportunitats reals a les persones que conviuen amb un problema de salut mental. És un centre que neix amb vocació de futur, amb ambició i amb una mirada clara sobre el paper que ha de tenir: millorar la qualitat de vida de les persones i situar el territori com a referència en salut mental.
He viscut des del minut zero l’evolució d’aquest projecte i en cada fase hi he vist créixer un convenciment compartit: la salut mental mereix espais creats amb rigor, calidesa i visió humanista. A la Fundació Hospitalàries Sant Boi treballem des d’un propòsit que dona sentit a tot el que fem: humanitzar l’atenció en salut mental des d’una visió cristiana de la vida on l’amor i la solidaritat envers els més vulnerables són fonamentals. Aquest principi impregna la nostra manera de mirar les persones, de comprendre les seves necessitats i de respectar els seus drets. I els nostres valors —hospitalitat, responsabilitat, espiritualitat, qualitat i compromís social— són també un compromís explícit amb el territori que ens acull.
El Centre Sant Lluís serà un espai obert, viu i participatiu. L’Àgora, pensada com un punt de trobada amb la ciutat, ajudarà a fer realitat un model que connecta la recuperació amb la comunitat, que normalitza la salut mental i que trenca barreres. Aquest enfocament respon al que sabem que funciona: la proximitat cura, la comunitat sosté i la dignitat creix quan és reconeguda i respectada.
Al llarg d’aquests mesos, la col·laboració institucional ha estat exemplar. El Bisbat d’Urgell ha mostrat una gran generositat i un lideratge valent i estratègic; el Ministeri de Salut d’Andorra i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya han aportat solidesa, sensibilitat per les persones vulnerables i confiança; i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha estat molt proper, compromès i orgullós del que aquest centre representarà per a la ciutat. Es ben clar que, quan les institucions treballen des de la confiança i la voluntat d’aportar, les coses no només passen, sinó que passen bé.
També és molt important posar en valor la magnífica tasca que durant anys han fet les entitats i professionals del territori, i que ara ens permet seguir avançant, ampliar i sumar esforços per a donar resposta conjuntament a necessitats que fins ara implicaven marxar lluny.
A més del seu impacte assistencial, el Centre Sant Lluís serà també un motor de dinamització econòmica. Crearà llocs de treball qualificats, atraurà talent científic i innovador, i generarà activitat indirecta. Aquesta dimensió, sovint poc visible, és essencial per a entendre que el projecte no només aporta salut, sinó també futur i vitalitat al territori. En aquest sentit, el Pirineu té tot el potencial per a ser un territori referent a nivell internacional en models innovadors en salut mental, i sens dubte, aquest projecte ens hi acosta amb força.
Quan obri amb 59 llits —i posteriorment amb 97, entre els quals hi haurà una llar residència—, el centre representarà una aposta clara per l’excel·lència, la proximitat i una atenció humana en un model integrat a la comunitat, esdevenint una oportunitat real per a viure processos de recuperació sense haver d’allunyar-se de casa.
Quan pensem en salut mental, sovint imaginem murs, patiment, fragilitat. Però, el que estem construint al Pirineu és just el contrari: un espai d’oportunitats, de llum i de futur. Aquest centre és del territori, és de les persones; i és, sobretot, una mostra de com podem avançar quan unim esforços i posem les persones més vulnerables al centre de tot. Aquesta obertura representa un avenç important per a visibilitzar la salut mental, trencar estigmes i contribuir a fer que la societat no doni l’esquena a aquests problemes, sinó que els comprengui i els normalitzi.
Aquest projecte és una mostra del que és possible quan institucions, professionals i comunitat miren en la mateixa direcció. Per la Fundació Hospitalàries Sant Boi, veure com evoluciona, amb solidesa i determinació, és una satisfacció enorme. Perquè parla d’esperança, de futur i d’un territori que sap avançar amb pas ferm quan té la possibilitat de fer-ho.
Dr. Joan Orrit i Clotet
Director Gerent
Fundació Hospitalàries Sant Boi