L’aparcament del Parc Central acollirà més de 200 vehicles clàssics que participen en el Tour Auto 2022

L’aparcament del Parc Central serà, aquest cap de setmana, el centre neuràlgic de l’exposició del Tour Auto, el ral·li més antic de món, que arriba aquest dissabte a Andorra procedent de França. Les instal·lacions del pàrquing rebran els més de 230 vehicles que participen en la competició.

És per això que a partir de demà, dijous, al vespre es tancarà l’accés als usuaris de l’aparcament. Els vehicles hi podran tornar a estacionar a partir del diumenge a la tarda, quan s’hagi començat a desmuntar l’espai dedicat al Tour Auto. Així mateix, entre el divendres i el diumenge a la tarda quedarà inhabilitada provisionalment la mini deixalleria situada en aquest aparcament.

De la mateixa manera, el pàrquing Estació Central (adjacent a l’Estació nacional d’autobusos) també quedarà inhabilitat a partir del divendres al vespre i fins al diumenge a la tarda, ja que acollirà part de la logística de l’esdeveniment.

Els aparcaments comunals Centre ciutat, Parc central 2 i Valira són l’alternativa més propera durant la celebració de l’esdeveniment.

Exposició, dissabte de 17 a 20 hores

El Tour Auto 2022 recorre des d’aquest dilluns de nord a sud el territori francès en cinc jornades on hi participen més de 230 vehicles i un total de 460 pilots i copilots que acabaran realitzant més de 2.000 quilòmetres.

Els aficionats al món del motor podran visitar els vehicles que estaran exposats a l’aparcament del Parc Central de 17 a 20 hores. L’accés serà de pagament i els infants menors de 12 anys acompanyats d’un adult podran entrar gratuïtament.

En aquesta mostra es podran veure vehicles exclusius com el Ferrari 365 GTB/4 Grup 4 (model a qui se li fa honor aquesta edició), vehicles pioners dels anys 50 que rarament es veuen en circulació com ara un Panhard Dyna X87 1953, un Volvo PV 444 1957 o bé, un BMW Isetta 1958, entre d’altres. També n‘hi haurà d’atípics com ara un Ligier JS2, un Ford GT40, un Lamborghini Miura, un Mercedes-Benz 300SL…, a banda dels ja més habituals a la carrera com els models: Aston Martin DB2 1953, Jaguar XK120 1954, Triumph TR2 1955, Austin-Healey 100/4 1954 i Porsche 356 PréA 1954.

A més de poder contemplar aquestes joies del motor, també hi haurà per als infants de 7 a 12 anys un espai, el Mini Tour, dedicat a la conducció i on els infants podran pujar a un mini Ferrari creat per a l’ocasió. L’accés a aquest espai serà gratuït.