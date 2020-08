L’Aparcament Centre Ciutat (accés únic per Plaça Rebés) acollirà les proves de la COVID-19 dels escolars

El Govern d’Andorra ha convocat els escolars i el personal docent la setmana vinent per fer un cribratge massiu abans de l’inici del curs 2020-21 previst a partir del 9 de setembre. Les proves es realitzaran entre l’1 i el 12 de setembre en l’stoplab que s’habilita a la 4a planta de l’aparcament Centre Ciutat d’Andorra la Vella (aparcament vertical al costat de l’edifici del Govern). L’accés únic amb vehicle s’efectuarà per la Plaça Rebés.

Tal com han explicat des del Govern, l’objectiu principal del cribratge és el retorn als centres educatius amb les màximes garanties sanitàries i amb la màxima normalitat possible.

El cribratge és voluntari per a tots els estudiants i per a tot el personal dels sistemes educatius. Es preveu que unes 11 mil persones es facin les dues proves (el test ràpid i la prova TMA) en el mateix moment a les 10 taules que s’habilitaran a l’aparcament vertical. Segons el Govern, el cribratge escolar oferirà un mostreig de la situació epidemiològica de la població i permetrà adoptar les mesures de prevenció escaients per evitar la transmissió.