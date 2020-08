Es tanca el cribratge massiu de COVID-19 a la Seu d’Urgell amb 1.338 proves PCR

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha tancat aquest divendres el cribratge massiu per detectar contagis de la COVID-19 a la Seu d’Urgell amb un total de 1.338 proves PCR fetes. En la franja d’edat dels 36 als 50 anys s’han recollit durant la darrera jornada 510 mostres. Dimecres se’n van obtenir 352 entre les persones vinculades al món de la restauració i dijous 476 entre els joves de 16 a 35 anys.

L’alta participació dels urgellencs i urgellenques en el cribratge ha permès assolir l’objectiu inicial de testar més d’un 10 per cent de la població de la capital de l’Alt Urgell. L’alcalde de la Seu d’Urgell i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha destacat que “en pocs llocs s’ha aconseguit un cribratge tant ampli, fet que permetrà fer una radiografia clara de quina és la situació a la ciutat i determinar com cal actuar”.

Fàbrega s’ha mostrat satisfet tant per afluència de persones com pel sistema habilitat per a fer el cribratge. A l’espera dels resultats, ha remarcat el fet que “la gent de la seu ha tornat a demostrar una gran responsabilitat i ganes de col·laborar”. També ha volgut fer arribar un agraïment als professionals que han treballat en l’operatiu. “Les xifres indiquen que en algunes franges han dut a terme una PCR per minut; sens dubte se’ls ha de donar les gràcies per la seva feina i implicació”, ha manifestat.

Els resultats de les proves PCR es donen a conèixer en un termini de 48 hores. També es poden consultar a través de l’espai a Internet “La Meva Salut”. De moment, ja s’ha comunicat que dels 190 resultats de dimecres al matí només una persona ha donat positiu.