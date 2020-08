La Purito 2020 es cancel·la per la Covid-19

La Purito 2020 es cancel·la. Ho ha fet oficial el mateix Joaquim Rodríguez a través de les xarxes socials aquest divendres.

La situació sanitària, amb l’augment de contagis de les darreres setmanes, ha fet que l’organització de La Purito decidís anul·lar la prova, que s’havia de celebrar el 13 de setembre, pocs dies després d’anunciar que havia fet ple d’inscripcions.

La prova pensada abans de la pandèmia per a 3.000 participants quedava reduïda fins a tancar les inscripcions amb 1.300 corredors, i ara a 500 pels criteris del ministeri de Salut. A través de YouTube el mateix Purito parlava de la decisió. A Rodríguez no li sembla “just haver de seleccionar” i per això ha preferit cancel·lar la prova.

Als inscrits se’ls dona dues opcions: seguir formant part de La Purito 2020 i rebre el mallot, un 20% de descompte per a la prova del 2021 i l’opció de participar en sortejos amb diversos premis o bé recuperar els diners íntegrament.