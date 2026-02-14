L’ansietat a la vida

L’ansietat no és un caprici, ni tampoc la majoria de persones l’exageren, no és tan simple desempallegar-se’n només pensant en altres coses. Cada persona amb ansietat és diferent; l’estat emocional influeix directament en cada cas. Viure amb ansietat és com estar atrapat en el «cercle viciós del temor», com bé diu Rafael Santandreu al seu llibre “Sin Miedo”.
Per a moltes persones, aquest tipus d’experiències pot fer que visquin amb por constant. És un desgast físic i emocional. Les persones que patim ansietat veiem com la nostra vida es transforma en un infern. Ens sentim com si ens anéssim a morir. Les taquicàrdies, el dolor tan fort al pit, els tremolors, l’insomni, les suors, la boca seca, i molts altres símptomes, ens va, devorant poc a poc.
La ment mai para de pensar, de suposar, d’imaginar… I segueix i segueix, és com una màquina que pren velocitat i mai no s’atura, mai, mai no es calma. És un silenci que portes per dins i només tu saps manejar-lo.
La ment és com una màquina que sempre va treballant al seu ritme, igual, durant anys, fins que arriba el moment d’haver de frenar. La ment està acostumada a la seva rutina de sempre, a la mateixa velocitat, però arriba el moment que comença el calvari de sentir-te malament, un dia rere un altre.
Si l’ansietat està afectant a la teva vida demana l’ajuda d’un bon professional. Un psicòleg pot ser el primer pas cap al teu benestar, no t’avergonyeixis ni ho deixis de banda, és un bé per a tu i per als que t’envolten.