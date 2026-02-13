El curs sobre la història del Consell General es consolida posant en valor la importància de la institució per al país

El Consell General: passat i present d’una institució parlamentària europea (segles XIII – XXI) ha obert al públic en general la tercera jornada del curs, que es fa en col·laboració amb la Universitat d’Andorra (UdA), amb la voluntat d’acostar a tota la població la història del Consell General. En aquesta segona edició, el curs compta amb 25 alumnes inscrits, fet que es valora molt positivament tant des del Consell General com la UdA, ja que supera amb escreix els inscrits en cursos d’aquestes característiques.
En els parlaments d’obertura d’aquestes ponències obertes a la ciutadania, el síndic general, Carles Ensenyat, ha explicat que “el curs vol aportar llum sobre tot allò que ens ha portat fins aquí com a país”, remarcant que “el paper del Consell General és inseparable de la història del Principat d’Andorra sabent preservar tot allò que ens fa andorrans”. Finalment, ha incidit en el fet que “per a entendre millor el país, cal entendre la història del Consell General” com a institució en la qual els andorrans han acordat com organitzar-se i com mantenir l’equilibri en les relacions amb els països veïns.
Per la seva banda, Juli Minoves, rector de la UdA, ha destacat “l’excel·lent col·laboració amb el Consell General” i “la intenció que el curs tingui moltes edicions”. També ha avançat que “la Universitat d’Andorra treballa en la publicació de tots els continguts que es treballen en el curs amb la voluntat d’acostar al màxim públic possible la història del Consell General”.
Les ponències obertes de la segona edició
La primera de les ponències, ha anat a càrrec de Susanna Vela, que ha explicat els continguts dels llibres d’actes del Consell General amb una anàlisi dels continguts, singularitats, les tasques diplomàtiques i les tècniques de paleografia per a poder llegir i interpretar les actes.
Posteriorment, el doctor Juli Minoves, actual rector de l’UdA, ha estat l’encarregat de relatar com ha estat la transició cap als règims representatius i la importància del marc parlamentari en aquesta transició.
Per a acabar, l’historiador i escriptor, Albert Villaró, ha fet un recorregut per la història del Consell General a través d’allò que recull sobre la institució el Manual Digest i Politar.
Sota el títol, “El Consell General d’Andorra: passat i present d’una institució parlamentària europea (segles XIII-XXI)”, el curs planteja una aproximació a l’evolució del Consell General des d’una perspectiva històrica, posant en relleu les seves especificitats pròpies que el fan únic en molts aspectes, però situant-les en el context de la realitat del parlamentarisme europeu.
Els objectius principals són: conèixer l’evolució històrica del Consell General d’Andorra i dels seus precedents institucionals, caracteritzar el sistema parlamentari andorrà en el context polític europeu, i aprofundir en el funcionament del Consell General d’Andorra dins del marc constitucional del Principat.
La metodologia del programa és presencial i combinarà les classes lectives que es faran al Consell General amb altres activitats per a ampliar els coneixements obtinguts, específicament visites guiades a les seus del Consell General, o una taula rodona amb alguns dels protagonistes del procés constitucional.
El curs té una càrrega de dos crèdits europeus i consta de 24 hores lectives, distribuïdes en vuit sessions presencials que es fan a la seu del Consell General els divendres, de les 17 h a les 20 h, entre el 30 de gener i el 27 de març.