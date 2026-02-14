La soja, amb un alt contingut proteic

Originària de l’Àsia, la soja és una lleguminosa que es conrea des de fa més de 4.000 anys. Una de les qualitats més interessants de la soja és el contingut en proteïnes. Aproximadament, per cada 100 grams de soja, l’aportació d’aquest nutrient és de 35 grams, quantitat superior a la que aporta la resta de llegums i, fins i tot, la carn i el peix.
L’Organització Mundial de la Salut, OMS, recomana la ingesta diària d’aproximadament 53 grams de proteïnes per una persona adulta d’aproximadament 75 quilos de pes. Recordem que les proteïnes són el component més important dels músculs, de la sang i de tots els òrgans interns. A més a més, les proteïnes no s’emmagatzemen, per la qual cosa és necessària la seva ingesta diària.
Un altre dels components de la soja són els greixos, al voltant dels 20 grams per cada 100 consumits de soja. Aquests greixos són del tipus insaturat, per la qual cosa són beneficiosos per al nostre organisme. De fet, en els nostres mercats podem trobar oli de soja, tot i que per a coure els aliments és molt més recomanable el d’oliva, ja que no s’oxida tan fàcilment a altes temperatures.
També cal mencionar el contingut en hidrats de carboni, uns 25 grams per cada 100. Els hidrats de carboni constitueixen el principal combustible del nostre organisme.
A banda, la soja també aporta quantitats importants de minerals, d’entre els quals cal destacar el ferro, el magnesi, el calci i el zinc. Pel que fa a l’aportació vitamínica, destaca l’àcid fòlic i la vitamina E. L’àcid fòlic afavoreix la producció de glòbuls vermells a la medul.la òssia. S’ha comprovat científicament la importància de l’àcid fòlic durant l’embaràs. Respecte a la vitamina E, es tracta d’un poderós antioxidant que protegeix les cèl·lules contra l’envelliment i també afavoreix el bon funcionament del sistema nerviós.
Per Tot Granollers