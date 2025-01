L’andorrana, Laia Ateca, guanyadora del Gaudí a la millor direcció artística amb “Polvo Seran”

La guardonada als Gaudí, Laia Ateca Font (AndorraDifusió)

Aquest dissabte a la nit es va dur a terme la gala dels Gaudí, els premis de l’Acadèmia del Cinema Català. La dissetena edició dels premis ha marcat un rècord històric per al cinema en català, amb un 47% de pel·lícules candidates rodades en aquesta llengua. Ahir, els mestres de cerimònia van ser Paula Malia i Marc Clotet.

Una andorrana, Laia Ateca Font, hi estava d’entrada nominada a la millor direcció artística per la pel·lícula ‘Polvo serán’. Finalment, Ateca va acabar sent mereixedora del premi atorgant-li així el guardó. El film explica la història d’una dona amb una malaltia terminal que decideix viatjar a Suïssa per a posar fi a la seva vida de forma assistida. Interpretada per Ángela Molina, la pel·lícula comptava amb 14 nominacions.